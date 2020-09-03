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Bakanlık duyurdu: Operasyon başladı
İçişleri Bakanlığı Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonunu başlattı.
İçişleri Bakanlığı ‘ndan operasyon açıklaması.
Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları’nca, bin 22 personelin katılımıyla “Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu”nu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, “Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca, 1022 personelin katılımıyla ‘Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu’ başlatıldı.” denildi.
Açıklamada, “Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 38 terörist etkisiz hale getirildi.” ifadeleri kullanıldı.