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Bakanlık duyurdu: Operasyon başladı

İçişleri Bakanlığı Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonunu başlattı.

Photo of Hicran Hicran 5 dakika önce
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İçişleri Bakanlığı ‘ndan operasyon açıklaması.

Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları’nca, bin 22 personelin katılımıyla “Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu”nu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, “Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca, 1022 personelin katılımıyla ‘Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu’ başlatıldı.” denildi.

Açıklamada, “Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 38 terörist etkisiz hale getirildi.” ifadeleri kullanıldı.

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