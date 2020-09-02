Coronavirüs için umut verici gelişme!

Coronavirüs çalışmalarında oldukça umut verici bir gelişme yaşandı.

İzlanda’da 30 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, antikorların coronavirüs teşhisinin ardından en az 4 ay koruyuculuk sağladığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalarda, Kovid-19’a karşı oluşan antikorların çok çabuk kaybolduğu izlenimi uyanmıştı.

Ancak yeni kapsamlı araştırmaların ardından, kişilerde Kovid-19 ile savaşmak için oluşan antikorların, teşhisin ardından en az 4 ay boyunca tükenmediği görüldü.

Merkezi Reykjavik’te bulunan, Amerikan biyoteknoloji şirketi Amgen’in alt kuruluşu deCODE Genetics tarafından yürütülen araştırmada, İzlanda’da Kovid-19 testi yapılan 30 binden fazla kişi incelendi.

Araştırmaya, hastaneler, üniversiteler ve sağlık çalışanları destek verdi.

Araştırmanın bulgularının yayımlandığı “New England Journal of Medicine” dergisine açıklama yapan Harvard Üniversitesi ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri uzmanları, çalışmanın “doğal enfeksiyonda olduğu gibi aşının uzun süreli antikor üretilmesini teşvik etmesi halinde bunun, öngörülemez ve çok bulaşıcı yeni tip koronavirüse karşı kazanılacak bağışıklığın çabuk sona ermeyeceği ümidini doğurduğu” değerlendirmesini yaptı.