Barcelona’nın yeni teknik direktörü, kulübün efsanelerinden Xavi Hernandez oldu

Altyapısından yetiştiği Barcelona’dan futbolcu olarak 2015 yılında ayrılan Katalan sporcu, o yıl bedelsiz olarak Al Sadd’a transfer olmuş ve futbolu bıraktığı 2019 yılına kadar Katar’da forma giymişti.

Al Sadd da yaptığı yazılı açıklama ile Barcelona’nın Xavi Hernandez için serbest kalma bedeli ödediğini açıkladı.

Açıklamalarında Xavi Hernandez’in kulüp tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Al Sadd, eski teknik direktörlerine kariyerinde başarılar diledi.

Al Sadd bu sezon ise lider konumunda olduğu ligde Xavi ile çıktığı on maçın dokuzunu kazandı, birinde ise berabere kaldı.

Xavi Hernandez futbolculuk kariyerinde, 17 yıl formasını giydiği Barcelona ile 8 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya Kupası ve 8 de İspanya Süper Kupa zaferi elde etmiş; İspanya milli takımı ile de 1 Dünya Kupası ve 2 de Avrupa Kupası kaldırmıştı.

865 maça çıkan Xavi, bu maçlarda 109 gol atmış ve 213 de asist kaydetmişti.

La Liga’da bu yıl bekleneni veremeyen Barcelona, 27 Ekim’de Hollandalı çalıştırıcısı Ronald Koeman’ın görevine son vermişti.