Barış Terkoğlu gözaltında

Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı.

Gazeteci Barış Pehlivan, Terkoğlu’nun gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyururken gözaltı gerekçesinin ise dün Onlar TV’de yayınlanan bir video olduğunu yazdı.

Terkoğlu’na gözaltına alınması sırasında program arkadaşı ve gazeteci Murat Ağırel de eşlik etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terkoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Şüpheli Barış Terkoğlu hakkında TCK 217/a maddesi uyarınca “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatılmış olup talimatımız gereği İstanbul il jandarma komutanlığınca şüpheli gözaltına alınmıştır” ifadelerini kaydetti.

Terkoğlu’nun avukatı Enes Ermaner, Barış Terkoğlu’nun ifade işlemleri için Çağlayan Adliyesi’ne götürüleceği bilgisini paylaştı.