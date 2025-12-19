Barış Terkoğlu: İki büyük kulübün başkanı da operasyonda!

Barış Terkoğlu’nun kast ettiği başkanlar kim?

Barış Terkoğlu, YouTube’daki Onlar TV kanalında gece yarısı çektiği videoyla uyuşturucu operasyonu hakkında çok ilginç iddialarda bulundu. Terkoğlu’nun açıklamaları şöyle:

Önce Habertürk’ün eski patronu ve yöneticileri tutuklandı. Ardından eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve bazı ekran yüzleri gerek uyuşturucu gerekse özel hayat nedeniyle tutuklandı.

AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar X hesabından “Mehmet Akif Ersoy eksenindeki uyuşturucu soruşturmasında masumiyet karinesi ve aile hukukunu gözeterek dosyanın içeriğine girmiyoruz.

Ancak.

Özel hayat diyerek kenarından dolaştığımız dosyayı detaylı inceleyip bağlantıları birleştirdiğimizde sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımının, ‘keyif’ boyutunu aştığı görülüyor.

Devlet, siyaset, ticaret ve yargı dünyasını etkileyerek haksız kazanç temin ettikleri, yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaştıkları anlaşılıyor” mesajını paylaştı.

Biz de bu işin peşine düştük. Verilen ifadeleri okuduk. Dört önemli tespitte bulunabilirim

1-Mehmet Akif Ersoy ve Furkan Torlak’ın İran ve Suriye’de eğitim almalarının altının çizilmesi ve savcılığın bunu kayıt altına alması.

2- Savcılığın ifade aldıkları kişilerin ağzından örgüt sözcüğünü tutanaklara geçiriyor olması.

3- Savcılığın ilgili kişilerin devletten menfaat sağladığı iddiası.

4- İfadelere daha önce adı geçmeyen ve hiçbir soruşturmada yer almayan kritik isimlerin de girmesi.

İfadelerde, bütün bir ilişkilerin ortasında hali hazırda bir büyük kulübün başkanı ve bir başka büyük kulübün eski başkanı da tutanaklara geçirilmiş. Bu, savcılık tarafından not edilmiş.