Belediyeye Siber Saldırı! 1 Milyon Kişinin Bilgileri Çalındı

Sözcü gazetesinin haberine göre AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nde 29 Mart tarihinde siber korsanlar tarafından yapılan saldırıda belediye çalışanlarının yanı sıra belediyeye mail atan vatandaşların da kimlik numaraları ve kişisel bilgileri çalındı.

Hackerların bulunduğu bir forum sitesinde ise Maxim Gorki kullanıcı adlı biri ekran görüntüleri paylaşarak 1 milyona yakın kişinin bilgilerini satışa çıkardı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı yetkilileri, belediyenin sıklıkla siber saldırılara maruz kaldığını ifade ederek şu yazılı açıklamayı yaptı:

“Son dönemde yurtdışından ülkemizdeki kurum ve kuruluşlara yönelik siber saldırılarda büyük artışlar olmaktadır. Belediyemiz de sıklıkla bu saldırılara maruz kalmaktadır. Belediyemiz sistemlerine de 29.03.2021 tarihinde yoğun şekilde saldırılar yapılmıştır. Bu esnada web sayfamızda açık şekilde yayınlanan veriler ve bu verilerle ilgili erişim loglarından sızıntı olduğu, ayrıca içinde çok az sayıda kişisel e posta ve telefon numarası bulunduğu da tespit edilmiştir.

30.03.2021 tarihi itibari ile USOM ve emniyet konuyla ilgili bilgilendirilmiştir. Söz konusu olay şu an yargı aşamasında, alınacak sonuç itibarıyla bir basın açıklaması yapacağız. Vatandaşlarımızın verilerinin güvenliğini sağlamak için 7/24 çalışmaya ve bilişim altyapımızı geliştirmeye devam ediyoruz.”