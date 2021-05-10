Şampiyonlar Ligi Finali İçin İngiltere Baskıyı Sürdürüyor

Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi maçının Londra’ya alınması gündemdeki yerini koruyor.

Kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu İngiliz bakan Michael Gove, Manchester City – Chelsea Şampiyonlar Ligi Final maçının Londra’ya alınması konusunda ‘hassas görüşmelerin’ devam ettiğini belirterek “Oğlum chelsea taraftarı, ve karşılaşmanın İngiltere’de oynandığını görmeyi çok isterdi, ancak şu anca görüşmeler devam ediyor, daha fazlasını söylemem doğru olmaz. Görüşmeleri Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden yürütüyor” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise İngiltere’nin finali düzenleme konusunda istekli olduğunu söyledi.

Grant Shapps, Başbakanlık Ofisinde düzenlediği basın toplantısında İngiliz Futbol Federasyonunun karşılaşmanın İngiltere’de oynanması için UEFA’ya başvurduğunu hatırlattı.

Times’in haberine göre Shapps, İngiltere Futbol Federasyonuyla UEFA yetkilileri arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve son kararı UEFA’nın vereceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı, İngiliz taraftarlara seyahat yasağı uygulama kararı aldıkları Türkiye’de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline gitmemeleri uyarısında da bulundu.