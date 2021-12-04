Politika
Çavuşoğlu ve Lavrov, “Bosna Hersek’te çözüm” arıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç'te düzenlenen AGİT toplantısında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Çavuşoğlu ve Lavrov’un diğer konuların yanı sıra Bosna Hersek’teki durumu da görüştükleri bildirildi.
Lavrov ve Çavuşoğlu, Güney Kafkasya ve Bosna-Hersek’te istikrara yönelik adımların koordine edilmesini değerlendirdi. Bakanların gündeminde Suriye, Libya ve Ukrayna’nın da olduğu duyuruldu.