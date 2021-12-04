Çavuşoğlu ve Lavrov, “Bosna Hersek’te çözüm” arıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Çavuşoğlu ve Lavrov’un diğer konuların yanı sıra Bosna Hersek’teki durumu da görüştükleri bildirildi.

Lavrov ve Çavuşoğlu, Güney Kafkasya ve Bosna-Hersek’te istikrara yönelik adımların koordine edilmesini değerlendirdi. Bakanların gündeminde Suriye, Libya ve Ukrayna’nın da olduğu duyuruldu.