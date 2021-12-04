Politika

Çavuşoğlu ve Lavrov, “Bosna Hersek’te çözüm” arıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç'te düzenlenen AGİT toplantısında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

Yönetici fotoğrafı Yönetici18 saat önce
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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Çavuşoğlu ve Lavrov’un diğer konuların yanı sıra Bosna Hersek’teki durumu da görüştükleri bildirildi.

Lavrov ve Çavuşoğlu, Güney Kafkasya ve Bosna-Hersek’te istikrara yönelik adımların koordine edilmesini değerlendirdi. Bakanların gündeminde Suriye, Libya ve Ukrayna’nın da olduğu duyuruldu.

Yönetici fotoğrafı Yönetici18 saat önce
0 740 Bir dakikadan az

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