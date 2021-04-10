Beylikdüzü’ne asılan ‘128 milyar dolar nerede?’ afişlerine Erdoğan’a hakaret soruşturması!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Beylikdüzü’nde CHP ismi ve logosuyla ilan panolarına asılan ‘128 milyar dolar nerede?’ afişlerinin içeriğinde, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Beylikdüzü ilçesinde bir siyasi parti ismi ve logosuyla ilan ve reklam panolarına asılan afişlerin içeriğinin, TCK’nin 299. maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu oluşturduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında; reklam firması yetkilisinin tespitine, afişlerin firma tarafından sökülmesine ve suç delili olması nedeniyle muhafaza altına alınmasına karar verildiği belirtildi.

Bu arada ilgili afişleri astıran kurum, parti yetkilisi ya da kişilerin açık kimlik ve adreslerinin tespitine ilişkin de kolluk birimlerine talimat verildiği öğrenildi.