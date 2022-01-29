Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vurulduğu günü anlattı.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesi sonrası Ece Erken’in yakın arkadaşı Bircan Bali ve Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Arto ve Seren Serengil, Ece Erken’in evinde yaptıkları ziyarette yakın dostu Ece Erken’in yaşadıklarını şöyle anlattı…

Bircan Bali: Sabah saatlerinde gittiğimizde Ece baygındı. Eymen’in odasında yatıyordu. Eşi ile kendisinin odasına giremiyor. Çünkü Seren (Serengil) oraya girdi her yerde eşyaları var.

Bircan Bali: Yollar kapanmış annesi çocukları getirememiş. Aslında onlar pazartesi günü Bodrum’da olacaklarmış. Şafak Bey’in eski eşi ve annesi çocuklarla Isparta’ya gitmişler. Fakat dönüş yolu kapalı diye getirememiş. Benan Hanım çocukları getiremeyince Perşembe sabahına almışlar uçuşu.

Bircan Bali : Ece Erken ‘Keşke toplantıyı evin orda yapsan. O kadar uzağa gitme.’

O gün sabah çocukları okullarına bıraktıktan sonra Ece ile Şafak abi Etiler’de bir alışveriş merkezini gidiyor. Tabi Bodrum’a gideceler sömestr, bir takım eksikler var. Şafak abi Ece’ye diyor ki, ‘Seni Murat bıraksın, Murat şöförü yeni işe aldığı şöförü. Ben de direkt toplantıya geçerim.’ Ece de diyor ki, ‘keşke toplantıyı evin orda yapsan kar kış, şoför seni bıraksın ben kendim giderim.’ Sonra Şafak abi, ‘neyse karıcım seni ben bırakırım oradan da şoförü alırım sen rahat ol’ diyor. Şafak abi Ece’yi bırakıyor. Ece ‘kendi ellerimle öperek uğurladım’ diyor. Ece’lerin evinin camından gidiş geliş görünüyor. Ece de Şafak abinin gidişini izlemiş. Ondan sonra binmiş arabaya, her şey yolunda. Ece sonra ‘mesajlaştık’ dedi. Şafak abi, ‘Başkan gideli çok oldu. İki gazeteci arkadaşım var. 15 dakikaya çıkıyorum’ demiş.

Seren Serengil: ‘Fikret abiyle görüşmeye gideceğim’ demiş Şafak, Fikret Orman ile görüşeceğini, ‘balık yiyeceğini’ söylemiş. Ece de, ‘Gitme burada balık yiyin. O kadar uzağa gitme. Ertesi gün Bodrum’a gideceğiz.’ demiş. Şafak ise, ‘Fikret abi yurtdışına gidecek, “her halde hava alanı daha yakın olduğu için (Serengil’İn kendi tahmini)” orda görüşmemizi istiyor gideyim’ demiş Ece’ye. ’15 dakikaya çıkıyorum’ demekki o adamlar gelmeden.

Bircan Bali: Bir kere şöyle oldu. Aradım mesajıma cevap vermedi, şöyle yazdı ‘mesajlaştık’ dedi. Şafak abi, ‘Başkan gideli çok oldu. Yanımda iki tane gazeteci arkadaş ile Fatih Doğan var’ demiş birazdan Fatih Doğan’ın da paylaşımını vereceğiz. Çünkü son tanık o. Şimdi çıkıyorum demiş 12’yi 12-13 geçiyor. Sonra bir sessizlik

15 dakika sonra Ece yedi kere aramış. Sonra şoförü Ece’yi arıyor. Diyor ki, ‘Ece hanım ben vuruldum. Şafak abi de vuruldu. Beni başka bir yere onu başka bir hastaneye götürüyorlar. Ama Şafak abi çok iyi’ diyor.

Bircan Bali: Ece Erken de şöyle tahmin ediyor, ‘çocuğu vuruyorlar ondan seken de Şafak’a geldi. Olsun sakat kalsa da ben bakarım’ diyor. Taksiyi çağırıp hemen hastaneye gidiyor. ‘Tam ben girerken o kadar çok kişi geldi ki. Ben ne kocamı görebildim, ne bir daha sesini duyabildim, en son mesajı bu’ diyor bana. Başka da hiçbir şey yok. Apar topar hasta EX oldu diye Ece’yi çıkartmışlar ve göstermemişler.

‘Beykoz’da yapılacak toplantıya hastane yakın diye Yeşilköy’e gidiyorlar’

Bircan Bali: Şimdi şöyle bir detay var, onu söyleyelim Ece diyor ki o gün orada olmalarının sebebi orada bir hastane varmış Beşiktaş yöneticilerinden birinin eşi orada hastanedeymiş, diyor, yemekteyken hem eşini ziyaret edecekmiş, hem yemeğe gidecekmiş, hastanede de o kadar yakın. Burada oturalım ama ben eşime de bakabileyim gibi, düşünsene mesafeyi 1,5 dakikalık bir mesafede ölüyor Şafak. Hastane yakın diye gidiyorlar aslında Beykoz’da yapılacak toplantıya.”

Fikret Orman gazeteci Serdar Sarıdağ’a ne söylemişti ?

Skorer’den Serdar Sarıdağ’a konuşan Fikret Orman, “Kardeşimi kaybettim! Benim çok sevdiğim bir insandı. Kardeşim gibiydi. Hala olayın şokundayım. Çok üzgünüm.” ifadelerini kullanmıştı.

Fikret Orman: “Saldırı gece yarısı 00:00’da gerçekleşmiş. Ben saat 18:00’de yanına gittim 20:00’de oradan ayrıldım. Öncesinde beni aradı, ABD’ye gitmeden önce ‘gel bir yemek yiyelim’ dedi. Ben de o yüzden gitmiştim. Kızım beklediği için yemekten erken ayrıldım. Sonra gece haberi duydum, inanamadım. Allah ailesine, sevdiklerine sabır versin. Tüm Beşiktaşlıların başı sağ olsun.”

Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının muhabiri Uğur Kotan, yaşanan saldırı ile ilgili ayrıntıları şöyle anlatmıştı:

Uğur Kotan: “Bu olay 00.30 sıralarında yaşanıyor. Öncesinde ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman’la kendisine ait balıkçı restoranında görüşüyor. Buradaki toplantının ardından Orman, uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. Bir süre sonra mekana silahlı saldırıyı gerçekleştiren, henüz kimliği belirlenemeyen 2 şahıs geliyor. Bu kişiler Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek istediklerini söylüyorlar. Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yanındaki kişileri rahatsız etmek istemediği için bu iki kişiyi arka bir masaya alıyor ve yanlarını geçiyor. Burada bir davayla ilgili konuştukları iddia ediliyor. Hatta 1 milyon TL’nin konuşma sırasında dile getirildiği iddia ediliyor. Bir olayla ilgili anlaşamadıkları için tartışma çıkıyor. Dışarıda bekleyen Şafak Bey’in şoförü bu tartışmayı görünce müdahil oluyor. Bundan sonra tartışma iyice büyüyor ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na ateş etmeye başlıyorlar. Önce sağ bacağına 2 el ateş ediyorlar. Şafak Bey yere düşüyor. Bu süreçte Şafak Bey’i yerde sürüklüyorlar ve 2 el daha ateş ediyorlar. Şafak Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde vefat ediyor”

“Mahmutyazıcıoğlu’nun yakınları Fikret Orman’ın ifadesinin alınmasını istedi.”

Fikret Orman: Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesinin ardından polise ifade veren yakınları Fikret Orman’ın ifadesinin alınmasını istedi. İddialara ilişkin HALK TV’ ye açıklama yapan Orman, “Neden suçlandığımı bilmiyorum. Şafak’ı çok severim. Bugün ABD’ye gidecektim iptal ettim. Olay günü Şafak aradı. Ne zaman gideceğimi sorup, görüşmek istediğini söyledi. 18.00 gibi buluştuk. İki saat sohbet ettik. Ben kalktım eve geçtim. Neden beni suçluyorlar bilmiyorum. Ben popüler bir insan olunca dez avantajları oluyor” dedi. Olay günü Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun tedirgin olmadığını aktaran Orman, “Keyfi çok yerindeydi” diye ekledi.