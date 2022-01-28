Soylu: Ben Şafak’ı uyarmıştım. 16 Milyon doları da anlatacağım

FLASH TV’de önceki gün Seyhan Soylu moderatörlüğünde yayınlanan Al Sana Haber’de Bahar Candan, Erol Köse ve Yeliz Yeşilmen’in yorumcu olarak ve Av.Leman Türkmenoğlu’nun ise konuk olarak katıldığı programda Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti masaya yatırıldı.

Seyhan Soylu açıklamalarında “Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu uyarmıştım” dedi. Seyhan Soylu ayrıca 150 milyonluk ranttan ve 16 milyon dolarlık bir sırdan da bahsetti.

Seyhan Soylu Av.Leman Türkmenoğlu’nun kendisine haftala önce “bu işin sonu kendi iç hesaplaşmalarına dönecek” demesine de dikkati çekti.

Seyhan Soylu ayrıca Fikret Orman’nın bu operasyonu yaptırmadığını bahsedilen miktarın 1 milyonluk bir mesele olduğunuda ifade etti.

Bu kişisel bir kavga değil. Örgütsel bir suç işlenmiş. Burada bir kara para olayı mı var. Bir faiz mi. Fikret Orman oradan çıkıyor ondan sonra oluyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ nun aynı zamanda arkadaşı olan Seyhan Soylu, cinayetle neticelenen bu olayın sebebini bildiğini ve Şafak ile daha önce uzun uzun görüştüğünü söyleyerek “Bu konu yalnızca kişisel bir konu değil, örgütsel bir konudur. Geçtiğimiz hafta yine bu olay ile ilgili başka birisine racon kesildi” diye açıkladı.

Sosyal medyada ve basında Soylu; “Şafak Mahmutyazıcıoğlu çok riskli bir dava almıştı. Babası da eski Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısıydı. O tarihte de bazı yolsuzluklara adları karışmıştı. Oralardan dönen büyük paralar vardı. Bu olay hem Organize hem Mali Şubeyi alakadar eder. Bu sıradan bir hesaplaşma değil. Mafya hesaplaşması değil. Çok sevdiğim düzgün bir adam ve iyi bir avukattı. Ama geçmişinde de hataları vardı.” dedi.

Canlı yayın konuğu Avukat Leman Türkmenoğlu ise konuyla ilgili; “Aynı şirket içinde ortak olan 2 avukatın birkaç gün arayla silahlı saldırıya uğraması, birinin yaralanmadan kurtulması diğerinin vefat etmesi şaibeli” derken Soylu “Diğer isim kim?” diye sordu. Türkmenoğlu sözlerine; “Diğer isim Avukat Süleyman Canacankatan’ dır. Kendisi dışardayken oğlu babasını arıyor ve evde yabancı birileri var diyor. O kadar korunaklı bir eve hırsızların elini kolunu sallayarak girmesi de bir soru işareti. Neden polisi aramıyor da babasını arıyor? Babası da arkadaşlarını toplayıp silahla eve geliyor müdahale etmeye. Geldiğinde de kendisi çatışmaya giriyor. Bunlar hep soru işareti.” diye devam ederken Erol Köse bu olayda polislerin aranmama sebebini ise “Acaba evde görülmemesi ya da bulunmaması gereken bir evrak mı vardı?” şeklinde yorumladı.

Avukat Türkmenoğlu meslektaşının cinayetine ilişkin açıklamalarına devam ederken “Bu olayı bütün olarak ele almalıyız. O nedenle ortağının başına gelenlerden başladım anlatmaya. Çünkü dün akşam ki Şafak beyin cinayetine bağlamak için.”

Seyhan Soylu; “Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ nun telefonlarına emniyet birimleri hemen el koymalı, 3 telefonu var hepsi incelenmeli. O deliller başka noktaya götürecektir olayı. Önemli iş adamlarına, bir tefeci zincirine götürecektir. Devleti zor durumda bırakacak bir sıkıntı silsilesine götürecektir. O nedenle devlet operasyonu büyüterek bu işin neticesine ulaşacaktır. ” diyerek bomba açıklamalarda bulundu.

150 Milyon Dolarlık Beşiktaş operasyonu ve 16 Milyon Doları da anlatacağım

Seyhan Soylu, iki ortak olan Şafak ve Süleyman’ın temsil ettikleri bir müvekkile neden dava açtığını sorduğu Avukat Leman Türkmenoğlu ise “ Benim ithalat ve ihracatla uğraşan bir müvekkilimin alacağı vardı bir şirketten. Ve bu alacağı ile ilgili ilk işim şirket sahipleri ile temasa geçmek oldu uzlaşma ve sulh için. Mail attım ve bana telefonla dönüş yapıldı. O telefon konuşmamız bilgim dışında kayıt edilmiş. Haklı bir alacağın tahsilatı için başlayan konumuz, şu an 40 adet davaya dönüştü. Benim müvekkilimin muhatabı bir şirketti fakat işin içerine biz girince bu şirketin arkasında örtülü pek çok şirketin olduğunu, perdeleme yapıldığını gördüm. Dolayısıyla bu birbiriyle bağlantılı tüm kişi ve şirketlere davalar açtım. Ben açtığım davalarda hep ispatlı gitmeme rağmen, karşı taraf şahsıma taarruza başladı. Kanunlara kitaplara sığmayacak olaylar yaşadım.” şeklinde cevap verirken Soylu; “Yani karşı taraf savcıların üzerinde yaptırımı olabilecek güçte biri mi?” diye sordu.

Av. Türkmenoğlu “İncelenmeli bu durum. Benim açtığım davalara, karşı dava açmak yerine şahsıma dava açıyorlar. Savcılığa ve baroya şikayette bulunuyorlar. Dosyaların içinde bana edilen hakaretlerin hepsi yazılı” derken Soylu; “Zaten bunu Bilişim polisi ve Organize Suç Bürosu bu tapeleri alarak olayı aydınlatacaktır. Bu olayı zaten kimse örtbas edemez. Sıradan bir cinayet değil bu. Ben Şafak ile konuştuğumda 16 Milyon Dolar ile ilgili, rakamsal olarak değer 150 Milyon Dolarlık Beşiktaş operasyonu ve 16 Milyon Doları da anlatacağım” dedi.

Seyhan Soylu: Bu olayın içinde hukukçular var, bürokratlar var, iş adamları var, tefeciler var, mafya var

Soylu; “Çok daha büyük bir bomba bu. Açık açık konuşayım buradan. Bu konuyla ilgili Leman hanım bana Ağustos ayında belgeleri attığında Leman hanım tehdit ediliyordu. Ben de Şafak’ ı aradım konuyla ilgili uzlaştırmak için. Şafak bana olayın mahiyetini anlattı. Ben Şafak’ ın bazı özel diyaloglarından haberdarım. Bu dosya ile ilgili Leman Hanım dedi ki o zaman ‘Bak bu işin sonu kendi iç hesaplaşmalarına dönecek. Benim müvekkilim gibi mağdur olan çok kişi var. Bir gün ibre onlara döner ve su testisi su yolunda kırılacaktır’ dedi. Şafak’ a bunu ilettiğim zaman çok ciddiye almadı. Leman Hanım bu günlerin olabileceğini ön görmüştü. Ayrıca Şafak, Alaaddin Çakıcı’ nın da avukatı, amca diye hitap eder. Eski Başkan Fikret Orman ile Beşiktaş’ ta 150 Milyon Dolarlık bir rant olduğu, 16 milyon dolarlık bir paranın uhdesinde olduğu iddia ediliyor. Fikret Orman da o gece oradaydı. Olaydan kısa bir süre önce terk ediyor mekanı. Ama bu olayın Fikret Orman ile ilgisi yok. Zaten bu tür müvekkillerle ve çalışmalarla yatlar, katlar, eski eşi Benan Hanıma tazminatlar bırakıp da bir aşk hikayesi için milyon dolarlar verilmez. Bu olayın içinde hukukçular var, bürokratlar var, iş adamları var, tefeciler var, devleti zor durumda bırakacak bir sıkıntı sin silesine götürecektir, bu işin içinde mafya var.” diyerek açıklamalarda bulundu.