BM’den Ukrayna’ya 20 milyon dolar acil yardım

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Perşembe günü yaptığı açıklamada, dünya kuruluşunun Rusya ile çatışma ortamındaki Ukrayna’daki acil ihtiyaçları karşılamak için Merkezi Acil Müdahale Fonu’ndan (CERF) 20 milyon ABD doları tahsis edeceğini duyurdu.

BM başkanı New York’taki BM merkezinde gazetecilere verdiği demeçte, “Bugün, acil ihtiyaçları karşılamak için Merkezi Acil Müdahale Fonu’ndan derhal 20 milyon ABD doları ayıracağımızı duyuruyorum.”

Genel sekreter, “Biz ve insani yardım ortaklarımız, Ukrayna’daki insanları ihtiyaç duyduklarında desteklemek için kalmaya ve teslim etmeye kararlıyız” dedi.

BM personelinin temas hattının her iki tarafında da “her zaman tarafsızlık, tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi insani ilkelerin rehberliğinde” çalıştığını söyledi.

Kim ve nerede olurlarsa olsunlar, ihtiyaç sahibi insanlara hayat kurtaran insani yardım sağlıyoruz” dedi.

Üst düzey BM yetkilisi, “Sivillerin korunması bir numaralı öncelik olmalıdır” dedi. “Uluslararası insancıl ve insan hakları hukuku desteklenmelidir.” dedi