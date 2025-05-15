Cemil Önal cinayetiyle ilgili iki şüpheli aranıyor

Halil Falyalı’nın muhasebecisi ve kara kutusu olarak anılan Cemil Önal’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma derinleşiyor. Hollanda polisi, Önal’ın 1 Mayıs günü Leidschendam’daki Hotel Hoevevoorde’da uğradığı silahlı saldırıya dair güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde Cemil Önal’ı infaz eden şüpheliyle birlikte otelin bahçesine yürüyen ikinci bir erkeğin daha yer aldığı görülüyor. Her iki şahsın da polis tarafından arandığı, ikinci ismin cinayet planının parçası olabileceği değerlendiriliyor.

Cinayet öncesi görüldüler

Tanık ifadeleri de ikinci kişinin varlığını doğruluyor. Görgü tanıkları, saldırganın cinayet öncesi bir adamla yürüdüğünü belirtti. Hollanda polisi saldırganın hâlâ yakalanamadığını ve davranış şekli itibarıyla profesyonel bir infazcı olabileceğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Cemil Önal, Halil Falyalı’nın öldürülmesinden sonra Türkiye’ye kaçmış, daha sonra Hollanda’ya geçmişti. 2023’te tutuklanan Önal, 2024’te itirafçı olmuş, ardından serbest bırakılarak koruma altına alınmıştı. Ancak 1 Mayıs 2024’te, Hollanda’daki otelinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İddialar ve siyasi bağlantılar

Cemil Önal’ın ölmeden önce kamu görevlilerine uzanan yolsuzluk iddialarını ve yasa dışı bahis ilişkilerini gündeme getirmesi, suikastın bir “tasfiye planı” olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın’a yaptığı açıklamalar da uzun süre gündem yaratmıştı.

FETÖ ve CIA iddiaları

Önal’ın yakınındaki avukatlardan eski savcı Bayram Bozkurt, İsmail Saymaz’a verdiği röportajda hem FETÖ’nün iç yapılanması hem de Cemil Önal’ın sahip olduğu kasetlerin etkisiyle öldürülmüş olabileceğini ima etti. Bozkurt, “Cemaat CIA’nın kontrolündeydi. Darbe planlarını bizzat gördüm” diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.