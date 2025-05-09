Cemil Önal suikastı sonrası dava dosyası kapanıyor

Kuzey Kıbrıs merkezli yasa dışı bahis organizasyonunun önemli isimlerinden Cemil Önal, 1 Mayıs’ta Hollanda’nın Rijswijk kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Önal, öldürülmeden kısa süre önce “kara kutuyum, beni susturmak isteyecekler” demişti. Halil Falyalı cinayeti dosyasının tek firari sanığı olan Önal’ın ölümüyle birlikte İstanbul’daki yargılamanın düşme kararıyla kapanması bekleniyor.

Rüşvet kasetleri iddiası ve hedef haline gelişi

Suikasttan sadece günler önce Bugün Kıbrıs gazetesine konuşan Önal, MİT’in Falyalı’ya ait beş farklı kasetin izini sürdüğünü, bu kasetlerde iki eski bakana dair rüşvet görüntüleri olduğunu iddia etmişti. Açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Falyalı cinayetiyle bağlantısı

2022 yılında KKTC’de Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın otomatik silahlarla öldürülmesinin ardından açılan davada Cemil Önal firari sanık olarak yer alıyordu. Önal, Türkiye’de gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra Hollanda’ya gitmişti.

Tanık ifadesi: Saldırgan rahattı, kafasına sıktı gitti

Eski savcı Hakan Aslan, cinayete birebir tanık oldu. TR724’e yaptığı açıklamada, “4-5 el silah sesi duydum. Masaya koştuğumda Cemil Önal’ın kafasından kan akıyordu. Saldırgan rahattı, slogan atmadı. Sakalları sarı ile kızıl arasıydı” dedi.

Kapatılacak dava dosyası

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Önal hakkında açılan dava dosyası, sanığın ölümünün ardından ayrılmıştı. Hollanda’dan gelecek resmi ölüm belgesi sonrasında dosyanın düşme kararıyla kapanması bekleniyor.

Özge Falyalı’nın iddiaları

Halil Falyalı’nın eşi Özge Falyalı, Cemil Önal’ın ölümüne kadar saklanmasının suçluluğuna delil olduğunu savunarak, “Cinayet sonrası Ankara’ya gideceğini söyledi ama İstanbul’a geçti” demişti.

Cemil Önal hakkındaki iddialar

Önal’ın, Mustafa Söylemez ile aynı anda İstanbul-Şişli’de cep telefonu sinyali verdiği tespit edildi. Ayrıca 2018’e kadar mal varlığı bulunmazken, aynı yıl içinde lüks otomobiller ve gayrimenkuller edindiği öne sürüldü. Murat Demirtaş’ın eşi Svetlana Gulua, Falyalı’nın şirketinden 10 milyon sterlin çalındığını düşündüğünü ifade etti.

Söylemez kardeşlerin savunması

Cinayetten ceza alan Söylemez kardeşler, Önal’ın cinayetin azmettiricisi olduğunu öne sürerek, “Falyalı’nın tüm şifreleri ve soğuk cüzdanları Cemil Önal’ın elindeydi. ‘Parayı neden paylaşayım’ diye düşünmüş olabilir” iddiasını ortaya attı.

Kırmızı bülten, tutuklama ve tahliye

Önal hakkında 14 Temmuz 2023’te yakalama kararı çıkarıldı, Interpol’den kırmızı bülten talep edildi. Hollanda’da 16 ay tutuklu kaldıktan sonra şartlı tahliye edilen Önal, 1 Mayıs’ta bir restoranda yemek yerken öldürüldü.

Siyasi bağlantılar ve tanıklıklar

Cinayet sırasında Önal’ın yanında bulunan kişi, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan’ın eski mesai arkadaşı Bayram Bozkurt’tu. Bozkurt, geçmişte Ergenekon davalarında gizli tanıklık yapmış, daha sonra MİT ile işbirliği yaptığı ortaya çıkmıştı. Kimliğini değiştirip Hakan Aslan adını alan Bozkurt, FETÖ soruşturmasında Arıkan hakkında bilgi vermişti.

