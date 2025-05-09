Espressolab’den boykot çağrılarına dava hamlesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, bazı markaları hedef alarak yaptığı boykot çağrılarında en çok dikkat çeken isimlerden biri kahve zinciri Espressolab olmuştu. Özel, “Espressolab’e uğramayacağız” diyerek doğrudan markayı işaret etmişti.

Espressolab’ı muhalefet boykot etti, iktidar destek verdi

Boykot çağrısının ardından çok sayıda kullanıcı sosyal medya hesaplarından Espressolab’e gitmeme kararı aldığını duyurmuş, bazı kampüslerde markanın kahve dükkanları protesto edilmişti. AK Partili isimler ise bu boykota karşılık olarak Espressolab şubelerinde kahve içerken çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşmaya başlamıştı.

İlk dava Hüseyin Aygün’e açıldı

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, Espressolab’in kendisine sosyal medya paylaşımları nedeniyle tazminat davası açtığını duyurarak, “Boykot çağrısı yaptığım için 19 Mart sonrası firma bana dava açtı, tazminat istiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Tebligatlar gelmeye başladı

Son olarak, sosyal medyada bir kullanıcının paylaşımı gündem oldu. Kullanıcı, Espressolab’in kendisine 200 bin TL’lik tazminat davası açtığını belirterek tebligat belgesinin görselini paylaştı. Paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırırken çok sayıda yorum aldı.

Özgür Özel: Gençler affederse, mesele biter

CHP lideri Özgür Özel ise boykotun nedenini daha önce bir yayında şöyle açıklamıştı: Gençler isyanı Saraçhane’de duyurdu. Bu firmanın televizyonu yok ama bağlantıları ve kampüslerdeki hakimiyeti var. Firma bizimle temasa geçmek istedi. Ben de gençlere gönderdim. Eğer gönüllerini alırlarsa, çekilirlerse, affederiz derlerse, o zaman konuşuruz.

