Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni”nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin savunma sanayisinde geldiği noktaya dikkat çekti. Erdoğan, Altay tankının teslimatıyla birlikte, Türk ordusunun muharebe gücünün yeni bir seviyeye taşındığını belirterek, “Altay ile tank teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tam bağımsız savunma sanayisine doğru ilerliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi kararları doğrultusunda Türkiye’nin hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü vurguladı:

“Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Artık yalnızca takip eden değil, takip edilen bir devletiz.”

Erdoğan, son 23 yılda büyük bir mücadeleyle kurulan savunma ekosistemine dikkat çekerek, “Dünyanın gıptayla baktığı, kimilerinin sevinçle kimilerinin endişeyle takip ettiği bir savunma altyapısını inşa ettik” dedi.

“Her ay 8 Altay ve 10 Altuğ üretilecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 63 bin metrekare kapalı alana sahip seri üretim hattında her ay 8 Altay tankı ve 10 Altuğ zırhlı aracının üretileceğini açıkladı.

“35 bin kilometrelik test süreci ve 3 bin 700 fiili atışla tüm aşamaları başarıyla geçen Altay tanklarımızın ilkini kahraman ordumuza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz.”

“Yeni nesil tank, en zorlu koşullara uygun geliştirildi”

Altay’ın güncel muharebe ortamına tam uyumlu şekilde tasarlandığını belirten Erdoğan, tankın en zorlu çevre ve savaş koşullarına dayanıklı sistemlerle donatıldığını söyledi.

“Son teknolojiye sahip hava, kara ve deniz araçlarımızla destan yazmaya devam ediyoruz. Altay tankımız, Türk mühendisliğinin ulaştığı en ileri noktayı temsil ediyor.”

