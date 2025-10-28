Inter’de talihsiz kaza

Inter’de kaza şoku yaşanıyor

İtalya Ligi temsilcisi Inter‘de forma giyen 27 yaşındaki İspanyol kalecisi Josep Martinez’in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki tekerlekli sandalyeli yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. La Gazetta della Sport’ta yer alan habere göre, İspanyol kalecinin Como kentinde kullandığı araçla çarptığı yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Martinez’in kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilirken, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma açıldığı kaydedildi. Inter Teknik Direktörü Christian Chivu’nun yarın oynanacak Fiorentina maçı öncesi düzenleyeceği basın toplantısının iptal edildi aktarıldı.