Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü tutuklandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde görev yapan İlçe Emniyet Müdürü H.T., eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı. Olay, geçtiğimiz hafta çiftin yaşadığı evde meydana geldi.

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü eşini darp etti

İddiaya göre, yaklaşık 3 ay önce Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan H.T., evinde eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.T.’nin eşine fiziksel şiddet uyguladığı ileri sürüldü.

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine polis ekipleri eve gitti. Eşinin şikayetçi olması üzerine H.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



