Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Starmer bir araya geldi: Türkiye 44 Eurofighter alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle ağırladı. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçakları anlaşması imzalanırken, liderler stratejik ortaklık, ticaret hacmi ve Gazze’deki ateşkes gibi kritik konularda ortak mesajlar verdi.

Resmi tören ve görüşme detayları

Starmer’in makam aracını Külliye önünde süvariler karşıladı. İki ülke marşlarının çalındığı törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar yer aldı, 21 pare top atışı gerçekleştirildi. İngiltere Başbakanı, tören kıtasını “Merhaba asker” diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Starmer, heyetlerini karşılıklı tanıttıktan sonra basın mensuplarına poz verdi ve ardından ikili görüşme ile heyetler arası çalışma yemeğine geçti.

Eurofighter anlaşması ve ekonomik hedefler

Görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik iş birliği yeni bir boyut kazandı. Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine ilişkin uygulama düzenlemeleri imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Birleşik Krallık ile savunma sanayiinde bu iş birliğimizin müşterek projelere kapı aralayacağına inanıyorum. Bu mutabakat, iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi niteliğinde.”

Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini önce 30 milyar, ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığında olduklarını da vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Türkiye’nin Katar ve Umman’dan 12’şer, İngiltere’den ise 20 olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon uçağı alacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze ve Filistin vurgusu

Basın toplantısında Erdoğan, Gazze’deki ateşkesin korunması ve ihlallerin önlenmesi gerektiğini belirterek, “Özellikle İsrail’deki hükümetin dizginlenmesi gerekiyor” dedi.

İngiltere Başbakanı Starmer ise ülkesinin Filistin Devleti’ni tanıma kararının altını çizerek, “Bu adımı iki devletli çözüm yolunda cesur bir karar olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Stratejik ortaklık güçleniyor

Starmer, Türkiye ile ilişkileri “stratejik ortaklık” düzeyine çıkaracak yeni çerçeve anlaşmasının duyurulduğunu açıkladı.

“Birleşik Krallık, Türkiye’ye 20 Eurofighter Typhoon uçağı sağlayacak ve gelecekte daha fazlasını sunma seçeneğini değerlendirecek. Bu, NATO içindeki güvenliği güçlendirecek ve ikili savunma sanayii iş birliğini derinleştirecek.”

