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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi

Recep Tayyip Erdoğan, 7. Olağan Büyük Kongre'de 1428 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

Photo of Aslı Aslı 6 saat önce
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Ak Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.  Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1431 oy kullandığını, 1428 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Yavuz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçerli 1428 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

“Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil, gönül mutabakatıdır”

Erdoğan teşekkür konuşmasında, “Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil, gönül mutabakatıdır.” ifadelerini kullandı.

Ak Parti MKYK üye sayısı 75’e yükseldi

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