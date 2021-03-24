Güçlü kadınlar, güçlü kitaplar okur!

Her yeni güne kadın cinayetleriyle uyanıyoruz. Yaşanan bu vahşette, katledilen kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Bu büyük sorunun çözümü için bir şeyler yapılması beklenirken; İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin ayrılmasıyla birlikte pek çok kadın hüzne boğuldu…

Kadın olmak dünyanın her yerinde çok zor ama Türkiye’de biraz daha güç. Ataerkil zihniyetle yaşamayı tercih edenlerin sayısı ne yazık ki çok fazla. Bu durumu ise yine kadınlar değiştirebilir. Nasıl mı? Daha çok okuyup daha doğru düşünen evlatlar yetiştirerek…

İstanbul Sözleşmesi, kadın cinayetleri derken bolca hüzünlenen kadınlar sık sık ‘Güçlü’ hikayelerin arayışına geçiyor. Siz de ne okusam diyorsanız; listenize güçlü kadınların anlatıldığı kitapları ekleyebilirsiniz…

Kadınlar Ülkesi

Charlotte Perkins Gilman’ın kaleme aldığı Kadınlar Ülkesi, yalnızca kadınların yaşadığı bir ülkeyi anlatıyor. Düzenli bir ülke kuran güçlü kadınlar eğitime, bilime, sanata ilgi duyuyor. Kesinlikle erkeklerin yaşamadığı bu toplumda ‘Anne’lik son derece önemli. Erkeklerin olmadığı, güçlü kadınlarının yaşadığı bu ülkeye ışınlanmak isteyeceksiniz.

Kadınlar Adası

İthaki Yayınları, Kiran Millwood Hargrave imzası taşıyan Kadınlar Adası kitabını kısa bir süre önce okurla buluşturdu. 24 Aralık 1617. Norveç’in en kuzeydoğusunda bir ada, Vardø. Denize açılmış kırk adam, duyanların büyüyle çağrıldığını düşündüğü bir fırtınada yaşamını yitirir, geride ise kadınların hâkimiyetinde bir topluluk kalır. Kiran Millwood Hargrave’in, gerçekte de yaşanmış, Vardø fırtınası ve 1620 yılındaki cadı avlarından yola çıkarak kaleme aldığı Kadınlar Adası, medeniyetin uzak ucunda, aşka, kötülüğe, takıntıya, ataerkil şiddete ve kadınların kudretine dair tüyler ürpertici, feminist bir tarihi roman.

Kızların Suskunluğu

Pat Barker’ın kaleme aldığı Kızların Suskunluğu adı üstünde bir ‘kadın’ hikayesi… Kızların Suskunluğu’nda Pat Barker, Troya Savaşı’nı Akhilleus, Odysseus ve Agamemnon gibi intikam peşindeki erkeklerin değil, onların gölgesinde kalan bir kadın olan Briseis’in gözünden anlatıyor ve İlyada destanına yepyeni bir bakış açısı getiriyor.

Ben Kirke

Bir değer güçlü kadın hikayesinin anlatıldığı kitap Ben Kirke… Ben, Kirke’de Madeline Miller; Odysseus, İkaros, Minotauros, Prometheus ve Zeus gibi mitolojik karakterlerin binlerce yıldır anlatılagelen hikâyesini farklı bir bakış açısından sunmakla kalmayıp Olymposlu tanrıların dünyasını Homeros’un destansılığında aktarmayı başarıyor.

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