Cumhuriyet’e Sahip Çıkılmazsa İslam Devletine Gidiliyor

Türkiye’de Müjdat Gezen, Metin Akpınar, Zuhal Olcay gibi “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanan sanatçılardan birisi olan İlyas Salman, sosyal medyada açıkça iktidarı eleştirmesiyle ilgili “Yaşanan bir şeylere kör bakmak istemiyorum açıkçası. Eğer biz cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmazsak Türkiye bir İslam cemahiriyesine (cumhuriyet) doğru yol alıyor” dedi.

Başkentte siyasi gündemde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Şubat’ta Türkiye Cumhuriyeti adına İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alması yankıları sürüyor. Bunun yanı sıra uyuşturucu madde kullanımı ve lüks harcamalarıyla AKP’li danışman Kürşat Ayvatoğlu örneğiyle iktidara yakın çevredeki haksız kazanç, zenginleşme iddiaları muhalefet partilerince eleştiriliyor.

Bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de Danıştay’a İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın iptali için başvurduğu bilgisi paylaşıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, AKP’li danışman örneğiyle 19 yıllık iktidar süreci itibarıyla kamuoyuna yansıyan iddiaları sorguladı. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve harcamalarıyla Türkiye’nin yaşadığı salgın koşullarındaki ekonomik sorunlara rağmen tasarruf yoluna gitmediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “En saygın devletlerde, devleti yönetenlerden herhangi birinin 13 uçağı yoktur. Devleti yönetenler görkemli işlerden kaçınmalıdırlar. İsrafa batmamalıdırlar. Devleti yöneten birinin 13 uçağı olmaz. 13 uçak demek milyonlarca kişinin hakkını gasp etmek demektir. Devleti yönetenin mütevazı bir yaşamı olmalıdır… ‘Her kuruşun hesabını vermek’ demek ‘Millete saygı duymak’ demektir” diye konuştu. İktidarca devletin her kademesinde yapılan kadrolaşmada sadece AKP’li/partili olma yaklaşımıyla devletin zarara uğratıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, “Devleti yönetenler işi ehline verirler. Adamın dünyadan haberi yok, işi bilmiyor ama iş ona veriliyor. Adam yandaş. Bu zengin ülke böyle bir avuç insan tarafından soyuluyor” eleştirisini yaptı.

Türkiye’nin yargı sisteminde siyasi parti mensupluğuna bağlı şekilde çelişkili kararlar alındığını işaret eden Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yüksek yargı organlarına yargıç atayan konumda bulunması nedeniyle yargıda hukuk devleti ilkesine bağlılıkla kararlar alınacağını güven duyulmadığını vurgulayarak, “Yargıya müdahale ettiğiniz an, devlette çürüme başlar. Vatandaş yargıya inanmamaya başlar. Bu mahkeme adalet dağıtmıyor der, bu hakimler adil değildir der. Bir siyasi parti lideri mahkemelere hakim tayin etmemelidir. Aksi halde devlette çürüme başlar” tepkisini gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan nedeniyle açılan davalarını işaret ederek, “Devleti yönetenler eleştirilere tahammül etmek zorundadır. Eleştirilen bir iktidar eksiğinin ne olduğunu öğrenir. Eleştirdi diye bir insanı hapse atmak çağdaş devletlerde söz konusu değildir. Yönetim organizasyonun başında iktidar vardır. Kurallar çerçevesinde devleti yönetir. Ancak devlet bilgiyle, gelenekle, ilimle, irfanla yönetilir. Devlet ahlak ve adaletle yönetilir. Devlet kinle ve öfkeyle yönetilmez” ifadesini kullandı.

Sinema sanatçısı Salman tepkisini ve umudunu paylaştı

Kılıçdaroğlu’nun kürsüde olduğu CHP Meclis Grubu toplantısında sinema sanatçısı İlyas Salman da dinleyiciler arasındaydı. CHP’li milletvekillerince yapılan davet üzerine Ankara’ya Kılıçdaroğlu’nu dinlemek üzere TBMM’ye geldiğini kaydeden Salman, VOA Türkçe’ye sanatçı gözüyle kısa değerlendirmede bulundu.

Sosyal medyada özellikle Twitter’da eleştirileriyle sıkça Türkiye gündeminde görüşleri konuşulan sanatçılardan birisi olan İlyas Salman, “Yaşanan bir şeylere kör bakmak istemiyorum açıkçası. Ben şey diyorum dünyaya bir kere geldim rüşvet versem bir daha gelemem. Ya insanca yaşarım ya hemen de insanca ölürüm. İnsanca yaşamanın da iki yolu var. Bir hak yemeyeceksin iki hakkını yedirmeyeceksin. Hak yiyenler ne kadar onursuzsa hakkını yedirenler de o kadar onursuz. Onun için ben elimden geldiği kültürümün el verdiği gücümün yettiği kadar yanlışlara dur demeye çalışıyorum” dedi.

Metin Akpınar, Müjdat Gezen gibi pek çok sanatçıyla ilgili yargılama süreçlerini sorduğumuz Salman, “Şu anda yargılanıyorum cumhurbaşkanına hakaretten dolayı. Şey demiştim, ‘sayın cumhurbaşkanımız dedim Allah’ın cebinden peygamberi çaldın teraziye koydun gram gram satıp Bilal ve Emine’ye para topluyor’ dedim beni mahkemeye verdi” açıklamasında bulundu.

Sanatçı gözüyle Türkiye’nin geleceğini dair görüşünü sorduğumuz Salman, “Eğer biz cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmazsak Türkiye bir İslam cemahiriyesine (cumhuriyetine) doğru yol alıyor” düşüncesini paylaştı. Ancak endişeli olmadığını da söyleyen Salman, “Sonsuz umudum var benim” diyerek hem siyaseten hem de halktan yana umutlu olduğunu aktardı.