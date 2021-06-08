Deniz Salyası Felaketini Kanal İstanbul Bitirecekmiş!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak “Yapıldığında Karadeniz’e akan nehirlerin Marmara’ya karışması söz konusu. Bu da Marmara’daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek” dedi.

24TV’de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ve müsilaj hakkında şunları söyledi:

“Kanalın tek yönlü dip genişliği 270 metre, su derinliği 20.75 olarak kesinleştirildi. Derinlik artırıldı, genişlik biraz daraltıldı; boydan boya 43 km. Şu anda boğazdan geçen gemilerin yüzde 98’i kanaldan geçecek.

Karadeniz, Marmara’ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz’e akan nehirlerin Marmara’ya karışması söz konusu. Bu da Marmara’daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek. Manipülasyonlar var; su kaynaklarının etkileneceği söyleniyor. Sazlıdere barajı İstanbul’un yüzde 2.8’ine denk geliyor. İstanbul’un su rezervine Kanal İstanbul ile Piriççik ve Kahramandere barajları ile daha fazla katkı sağlayacağız. Toplam maliyeti 15 milyar dolar. Üzerinde 6 köprü var; fiyata bunlar dahil, 5 yılda tamamlayacağız.”