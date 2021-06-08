İngiliz Futbol Tarihinde Bir İlk

İngiltere Futbol Federasyonu’nda (FA), Greg Clarke’ın istifasının ardından Debbie Hewitt aday gösterildi. Başka bir adayın çıkması beklenmiyor.

Federasyondan (FA) yapılan açıklamada, aralarında bağımsız üyelerin de yer aldığı seçim komitesinin başkanlık için oy birliğiyle iş insanı Debbie Hewitt’i aday gösterdiği belirtildi. Federasyonun Twitter hesabından paylaşılan mesajda “Kurulumuzun, konseyimizin onayına tabi olarak, Ocak 2022’den itibaren yeni başkanımız olması için Debbie Hewitt’i aday gösterdiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Hewitt’in 2022’nin ocak ayında göreve başlaması bekleniyor.

Yeni görevini sabırsızlıkla beklediğini belirten Hewitt 157 yıllık İngiltere Futbol Federasyonu’nun ilk kadın başkanı olacak.