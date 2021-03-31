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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rik Daems ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems ile görüştüğünü duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı dostum Rik Daems’i göreve tekrar seçilmesi nedeniyle tebrik ettik, #AKPM’deki eski günleri yad ettik. AKPM konularında ufuk turu yaptık. Kendisini Antalya Diplomasi Forumu için Haziran’da tekrar Türkiye’ye bekliyorum” ifadelerini kullandı.