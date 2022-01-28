Ece Erken: “Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim.”

Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi, memleketi Rize’nin Fındıklı ilçesine getirildi.

Ece Erken, taziyelerin kabul edildiği sosyal tesise, elinde eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeve ile geldi, “Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim” diyerek gözyaşı döktü.

İstanbul Bakırköy’de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon’a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize’nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi’ne getirildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi, Rize’nin Fındıklı’da ki Hürriyet Mahallesi Gavra Camii morguna konuldu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri’ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu’nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu için ikindi vakti ilçede cenaze namazı kılınacak.