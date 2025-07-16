İşte Ekrem İmamoğlu kararı!

Ekrem İmamoğlu’na tehditten ceza

Yaklaşık 4 aydır Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i “tehdit edip hedef gösterdiği” suçlamasıyla açılan davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Mahkeme, İmamoğlu‘nun “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan beraatine, “tehdit” suçu yönünden 2 ay 15 gün hapis cezası ile “kamu görevlisine hakaret” suçu yönünden ise 1 yıl 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. İmamoğlu’na toplamda 1 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Özgür Özel de davayı izledi

Dilek Kaya İmamoğlu, Selim İmamoğlu, Hasan İmamoğlu, CHP Lideri Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Barosu Başkanı Av. İbrahim Kaboğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan ile çok sayıda Baro Başkanı, milletvekili ve belediye başkanı duruşmayı izlemek için salonda bulundu.

Ekrem İmamoğlu ile savcı arasında gerilim

Duruşmada İmamoğlu ile savcı arasında gerilim yaşandı. İmamoğlu, “Bana bakarak konuşma” diyen savcıya “Savcıya bakmak yasak mı?” dedi. Sorusu cevaplanmayınca “Hakim Bey size soruyorum yasak mı? Bakmaya da meraklı değilim” dedi. İzleyiciler İmamoğlu’nu alkışlayınca, mahkeme başkanı bir daha alkış olması halinde salonu boşaltacağını söyledi.

Ekrem İmamoğlu’na bir beraat bir ceza

Mahkeme, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada “hedef gösterme” suçundan beraatına karar verdi. İmamoğlu’na “tehdit” suçundan 2 ay 15 gün “kamu görevlisine hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezası verildi.