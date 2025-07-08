Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddianamesi kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ekrem İmamoğlu hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla hazırlanan iddianame, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, İmamoğlu’nun KKTC’deki denkliği bulunmayan bir üniversiteden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı, bu süreçte sahte belgeler kullandığı öne sürülüyor.

CİMER başvurusu sonrası soruşturma başladı

18 Eylül 2024’te CİMER’e yapılan başvuruyla başlayan süreç, 1 Ekim’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikâyet dilekçesiyle resmiyet kazandı. Şikâyetin ardından başlatılan soruşturmada İmamoğlu’nun, University College of Northern Cyprus adlı kurumdan İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz yatay geçiş yaptığı iddia edildi.

YÖK’ün tanımadığı üniversiteye kayıt

İddianamede, University College of Northern Cyprus adlı üniversitenin YÖK tarafından tanınmadığı belirtilirken, İstanbul Üniversitesi’ne geçiş sürecinde İmamoğlu’nun öğrenci kütüğüne Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisiymiş gibi kaydedildiği aktarıldı. Bu işlemin gerçeğe aykırı olduğu ve YÖK kararlarının bilinçli olarak görmezden gelindiği ifade edildi.

Sahte belgeyle kamu kurumlarına başvuru

Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş sırasında yalnızca tanıtım broşürü ve transkript sunduğu belirtilen iddianamede, söz konusu belgelerin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne ait olmadığı, bu belgelerin kamu kurumlarında da kullanıldığı iddia edildi. Savcılık, İmamoğlu’nun sahte evrakı yüksek lisans başvurusu, askerlik işlemleri ve YSK sürecinde kullandığını belirtti.

Zincirleme suç, hapis ve hak yoksunluğu talebi

İddianamede, İmamoğlu’nun “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Ayrıca, TCK’nın 53. maddesi kapsamında belirli haklardan yoksun bırakılması ve TCK 54. madde gereğince sahte olduğu iddia edilen belgelerin müsadere edilmesi talep ediliyor.

Ekrem İmamoğlu’nun duruşması 11 Eylül’de

Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar vererek davanın 11 Eylül 2025 tarihinde görülmesine hükmetti. Ekrem İmamoğlu’nun savunması, söz konusu iddialara ilişkin süreçteki yanıtları ve olası yeni belgeler kamuoyunda merakla bekleniyor.