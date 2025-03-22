Fatih Erbakan’dan İmamoğlu’na ”Hukuk ”Vurgulu Destek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Erbakan, yaptığı açıklamada, İmamoğlu’na yönelik uygulamanın hukuki olmadığını belirterek, “İstanbul Adliyesi’ne çağırdığınızda gelecek bir belediye başkanının, kaçak ya da kaçacak muamelesi yapılarak sabaha karşı evinden gözaltına alınması adeta hukukun kapısını kırmaktır,” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Türkiye’nin geçmişte yaşadığı hukuksuzlukların başka siyasilere yaşatılmasının ne adil ne de doğru olduğunu belirterek, “Geçmişte yaşadığınız hukuksuzlukları, daha da üst perdeden başkalarına da yaşatmak hak değildir, haklı bir tutum da değildir. Siyaseti de adaleti de ezip geçen bu tutum, hukuk devletini tasfiye edip savcılar ve yargıçlar devletine geçişin özetidir,” dedi.

Açıklamasında dikkat çeken bir diğer nokta ise İmamoğlu’nun terör örgütüyle ilişkilendirilmesine yönelik eleştirilerdi. Erbakan, “Terör örgütü elebaşıyla diyalog kurulan bir dönemde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı aynı terör örgütü ile ilişkilendirmek de ayrıca tezat oluşturan bir durumdur,” ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak adaletten yana olduklarını vurgulayarak şu mesajı verdi: “Demokratik yollardan tecelli eden millet iradesine sahip çıkıyoruz. Aksi ispat edilinceye kadar masumiyetin esas olduğu temel hukuk karinesini hatırlatıyoruz. Türkiye’nin ayarlarıyla oynamanın, Devlet’in temeli olan adaleti sarsmanın, ekonominin ihtiyacı olan güven ve istikrar arayışına darbe vurmanın kimseye bir faydası yoktur.” İfadeleri ile İmamoğlu’na destek çıkarken ”Hukuk” vurgusu yaptı.