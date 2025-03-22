CHP Kurultay Kararı Aldı 6 Nisan’da Olağanüstü Kurultay Yapılacak

CHP Kurultay sürecine giriyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 6 Nisan 2025 tarihinde Kurultay düzenleyeceğini açıkladı. Bu karar, parti tüzüğünün 48. maddesinin 6. fikrası kapsamında alındı.

Özgür Özel, yaptığı açıklamada, Kurultay kararının, “CHP’ye kayyım atama girişimlerinin önünü kesmek” amacıyla alındığını belirtti. Özel, “Tüzüğümüzün 48’nci maddesinin altıncı fikresi gereğince, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldık. Partimizi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyım girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye’ye ilan ederiz,” ifadelerini kullandı.

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CHP Kurultay’ının 6 Nisan’da gerçekleştirileceğini söyleyen Özel, “Her birinin kişisel namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum CHP’nin delegeleri, kurultay sandığının başına geçip, bir kişiyi cumhurbaşkanı yapmamak için, Atatürk’ün kurduğu partiye kayyım atamaya bile kalkışanlara inat, o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir,” dedi.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Nisan’da yapılacak olan CHP Kurultay’ında parti yönetimi, hem delegelerin güvenoyunu yenilemeyi hem de demokratik meşruiyetini güçlendirmeyi hedefliyor. Kurultayın, son günlerde yaşanan siyasi gelişmeler ve Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması süreciyle birlikte daha kritik bir anlam kazandığı ifade ediliyor.

Hatırlanacağı üzere, partideki bazı çevreler tarafından “kayyım atanabilir” iddiaları gündeme gelmişti. CHP Kurultay kararı ile bu iddialara karşı güçlü bir adım atıldığı ve Özgür Özel’in liderliğinin perçinlenmesinin amaçlandığı değerlendiriliyor.