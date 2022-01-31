Fikret Orman’dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması
Fikret Orman Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesinde açıklama yaptı: Fabrikam Çorlu'da ertesi gün seyahate gidiyordum. Sanki helalleşecekmiş gibi 'Ağabey uğra bir görüşelim' dedi.
Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı’nda bir restoranda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenaze töreninde konuştu.
Fabrikam Çorlu’da geri dönüyordum
Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun saldırıya uğradığı gece yaptıkları görüşmeyi anlatan Orman, “Rahmetli olmadan 5-6 saat önce görüştük. Fabrikam Çorlu’da geri dönüyordum. Sanki helalleşecekmiş gibi ‘Ağabey uğra bir görüşelim, özledim’ dedi. Ben de geçerken uğradım, 1,5 -2 saat sohbet ettik. Allah rahmet eylesin. Başka diyecek bir şey yok.” dedi
Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’ın saldırıdan birkaç saat önce aynı mekanda olduğu ve merhum Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile toplantı yaptığı öğrenilmişti.
Fikret Orman, merhum Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile siyah beyazlı ekibin geçmiş dönemlerine ilişkin gerçekleştirdiği söz konusu toplantı sonrasında Amerika’ya uçağı olduğu gerekçesiyle saldırıdan önce mekandan ayrılmıştı.
Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun olay açıklamaları gündemden düşmüyor.