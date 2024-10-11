Gebze’de hayvan katliamı! Poşetlere doldurdular

Kocaeli’de Gebze Belediyesi’ne ait Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nde hayvanların öldürülüp çöp poşetlerine konulduğu ve çöp konteynerine atıldığı iddia edildi.

Gebze’de hayvan severler tarafından bulunan poşetlerin bazılarından can çekişen hayvanlar çıktı.

Çekilen görüntülerde çöp poşetleri içerisinde ilaç şişeleri ve şırıngaların olması dikkat çekti.

Katledilen hayvanlar arasında yavru kedi ve köpekler de dikkat çekti.

Sivil toplum örgütlerinden tepkiler

Kartepe Çevre Platformu Gebze’deki katliam üzerine bir açıklama yayınlandı:

“Gebze Belediyesi’nde yaşanan ve kamuoyunu derinden sarsan hayvan katliamını büyük bir üzüntü ve öfkeyle karşılıyoruz. KOHAYDER (Kocaeli Hayvan Dostları Derneği) üyesi arkadaşlarımızın ortaya çıkardığı bu vahim olayda, bebek köpeklerin bile zehirlenip çöp poşetlerine konulduğu bilgisi, hayvan hakları savunucuları ve tüm duyarlı vatandaşlar için kabul edilemez bir durumdur. Bu katliam, hem etik değerlerimize hem de hukuki sorumluluklarımıza tamamen aykırıdır. Hayvanlara yönelik şiddet ve kötü muamele, insanlık onuruna zarar veren bir davranıştır ve bu tür eylemler asla cezasız kalmamalıdır. Gebze Belediyesi yetkililerini ve ilgili tüm kurumları, bu acımasız olayı bir an önce durdurmaya ve sorumluları adalet önünde hesap vermeye çağırıyoruz.”

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, poşetlerin içerisindeki ilaç şişeleriyle ilgili olarak “İlk belirlemelere göre görüntülerdeki ilaç şişelerinin anestezi ilaçları olduğu anlaşılıyor. 3-4 yıl önce de benzer bir tablo yaşandı. Transfer işlemi öncesi böyle bir şey yaptıklarını düşünüyoruz. Verilen bu anestezi ilaçlarıyla ölümle sonuçlanma normal değil. Teknik inceleme devam ediyor” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, katliamın yaşandığı rehabilitasyon merkezinin önünden bir video paylaşarak tepkisini dile getirdi.

Özdemir, “Burada canlarımız katledildi. Türkiye’nin her yerinde bu şekilde katlediliyor. Çıkan bu hayvan hakları yasası sahaya uygun değil. ‘Ruh hastalığı olan insanlar ilk önce güçlerinde hayvanlara deneyecek’ dedik. Biz bu katliamı drone’la görüntüledik. Önce iğneleri yapıldı, poşetlere konuldu, poşetlerden çöpe atıldı. Çöpten alındılar, açtığımızda 4 tanesi can çekişiyordu. Cehennemde olmayacak bu canlar! Ama onları katledenleri ve görmezden gelenleri cehennemin kapısında bekliyor olacaklar” ifadelerini kullandı.

İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir: Hayvan Katliamı bir suç sarmalıdır. pic.twitter.com/zNEsvcpRz6 — NationalTurk (@nationalturkcom) October 11, 2024

Gebze Belediyesi’nden hayvan katliamına ilişkin açıklama!

“Cansız Sokak Hayvanı Görüntülerini Takiben İlgili ve Yetkililer Açığa Alındı

Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili basın ve sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler üzerine ivedilikle harekete geçilmiştir.

Kamuoyuna yansıyan cansız sokak hayvanı görselleri:

Balçık Barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze’de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir.

Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazası ile ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir.

Bu can kayıplarının tutanakları ilgili birimlere teslim edilmiştir.

Gebze bölgesinde kedi ve köpeklerden oluşan yaklaşık 10.000 sokak hayvanı yaşamaktadır. Gebze Belediyesi Veteriner Müdürlüğü rutin çalışmaları ve vatandaş bildirimleri doğrultusunda sokak hayvanlarının sağlıklı yaşaması, yaşamsal bir sorun oluşturmaması için çalışmaktadır. Şehir merkezi ve otoyollardan uzakta Balçık bölgesinde oluşturduğumuz Barınma ve Beslenme Merkezi bu amaçla hizmet vermektedir. Bu bölgede 4000 köpek Belediyemiz ve hayvan severlerin işbirliği ile yaşamakta, yaşatılmaktadır.

Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili görüntüler kurumumuz tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili soruşturma açılmıştır. İlgililer soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır. Ayrıca Gebze Belediye Başkanlığımızın müracaatı ile Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerle ilgili soruşturma

başlatmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla.”