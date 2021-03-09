Genel Sekreter Urgancılar: “Sergen Yalçın’ın kontrat konusuna daha sonra bakılacaktır.”

Özgür Sancar’ın konuğu olarak programa katılan Mesut Urgancılar Sergen Yalçın’ın sözleşme uzatma durumuyla ilgili “Amacımız önce şampiyonluk bu yolda elimizden geleni yapıp sonra Sergen Yalçın’ın yeni kontrat konusuna daha sonra bakılacaktır.” dedi.

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Konyaspor karşılaşması sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi’nin “Hocamız ne zaman canı isterse, oturur imzalarız, uzatırız. Bu konuda asla bir sıkıntı yok” sözlerinin hatırlatılmasının ardından: “Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Her röportajda ‘Hocamız ne kadar isterse devam edebilir’ sözü beni çok rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor. Biz buradayız. Zor şartlarda geldik, zor şartlarda çalıştık. Birçok problem var ama oyuncularımızla üstesinden geldik. İnşallah lig bitene kadar üstesinden geliriz. Belki de Türkiye’de uzun vadeli plan yapmak sağlıklı değil.” diyerek konudan rahatsızlığını dile getirmişti.

Sergen Yalçın Beşiktaş Teknik Direktörü görevine başladığından beri Türkiye Süper Liginde Beşiktaş en çok galibiyet alan, en çok puan toplayan ve en çok gol atan takım ünvanını taşıyor.