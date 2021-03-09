Koronavirüs salgını sebebiyle kasım ayında yüz yüze eğitime ara verildi. Aylar süren uzaktan eğitimin ardından yüz yüze eğitim süreci kademeli olarak 15 Şubat ve 2 Mart’ta başladı. Milyonlarca öğrenci bu sebeple yaz aylarında okulların açık olup olmayacağını araştırıyor. Okulların yaz tatiline göreceği tarihle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi.

Okullar yaz tatiline girmeyecek mi?

Öğrencilerin merakla beklediği ara tatil ve yaz tatili konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. Bakan Selçuk, “15 Şubat’taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz’da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz’a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok” diye konuştu.

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