HDP’lilere Kobani Operasyonu! Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan Gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014’te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınanlar arasında Kars Belediye Başkanı ve eski HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan da bulunuyor.

46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 882 kişinin yaralandığı 6-7 Ekim 2014’te yaşanan Kobani olayları ve 12 Ekim 2014’teki Kobani’ye destek eylemleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 şehirde 82 kişi için gözaltı kararı alındı.

Gözaltı kararı verilenler arasında HDP’li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin de olduğu belirtildi.

Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, gazeteci Hakan Gülseven, HDP RTÜK Üyesi Ali Ürküt, HDP Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Nazmi Gür, HDP eski MYK Üyesi Can Memiş, eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan evlerine düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı.

Eski HDP Milletvekili Altan Tan gözaltına alındığını doğrulayarak sosyal medya hesabından “Şuan Diyarbakır’daki evimden Ankara’ya götürülmek üzere göz altına alınıyorum. Evimde de arama yapılıyor” mesajını paylaştı.

Gözaltına alınanlardan Alp Altınörs’ün ise koronavirüse yakalandığı ve evinde karantinada olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “6- 7- 8 Ekim 2014 tarihlerinde, ülkemiz genelinde ‘Kobani’ olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde; PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında ‘Fırat Haber Ajansı ve Gençlik Yapılanması, Kadın Yapılanması v.b’ üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda yaptıkları çağrılar üzerine; Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde, özellikle 6 Ekim 2014 tarihinden başlayarak 7- 8- 9 Ekim 2014 tarihlerinde yollara barikatlar kurmak sureti ile yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli havai fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle kamu binalarına, kamu araçlarına, vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvvetinin olaylarda yaralandığı, bazı illerimizde vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği olaylar meydana gelmiştir” denildi.

Açıklamada, “Terör olayları kapsamında 7 Ekim 2014 gününden başlayarak 8- 9 Ekim 2014 tarihlerinde terör eylemleri sonucu 37 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Terör eylemlerine dayalı cinayetler 7 Ekim 2014 tarihinde işlenmeye başlanmasına karşın bu yöndeki çağrıların kararlı şekilde 8 Ekim 2014 tarihinde de devam ettiği görülmüştür. Meydana gelen olaylarda; nitelikli adam öldürme 37, adam öldürmeye teşebbüs 29, mala zarar verme 3 bin 777, alıkoyma 25, hırsızlık 395, yağma 15, iş yeri ve konut dokunulmazlıklarını ihlal 308, Türk bayrağını yakma 13, Atatürk’ü Koruma Kanununa Muhalefet 7 suçları işlenmiş, ayrıca 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaşımız yaralanmıştır.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu olarak bulunmakta olup gelinen aşama itibariyle Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Karar gereği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir”