Marmara Denizinde Deprem! İstanbul Hafif Sallandı

Özellikle İstanbul ve Tekirdağ’da hissedilen deprem Marmara bölgesinde panik yarattı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 16.38’de merkez üssü Marmara denizi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk verilere göre deprem yerin 12.9 kilometre derinliğinde oluştu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise “Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınlarında saat 16.38’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.