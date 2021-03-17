HDP’nin kapatılması istemiyle dava açıldı

argıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı. Bu gelişmenin akabinde HDP Eşbaşkanları Pervin Buldan ve Mithat Sincar, kapatma davasının “demokrasiye yeni bir darbe” olduğunu vurguladığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “AKP, kapatma davası ile yargı üzerinden MHP’ye bir kongre hediyesi vermiştir” ifadeleri de kullanıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açtı.

HDP yönetici ve üyelerinin “beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları” öne sürülen iddianame, AYM’ye gönderildi.

Yargıtay Başsavcısı Şahin’in yaptığı yazılı açıklamada, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, terörün kınanmamasını dahi siyasi partilerin kapatılması için yeterli bir gerekçe olarak kabul etmiştir. Siyasi parti yönetici ve üyeleri demokratik ilkeler çerçevesinde faaliyetlerine devam etmeli, terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olmamalı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlamamalıdır. Bu bağlamda, Halkların Demokratik Partisi yönetici ve üyelerinin beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulunarak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları anlaşıldığından, adı geçen siyasi partinin kapatılması Anayasa Mahkemesinden talep edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanıyor.

Yüksek mahkeme, temelli kapatmanın yanı sıra, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin Hazine yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına da karar verebiliyor. Söz konusu kararlardan birinin alınabilmesi için 15 üyenin en az 10’unun onayı gerekiyor.

HDP eşbaşkanları: Kapatma davası demokrasiye yeni bir darbe

İddianamenin AYM’ye gönderilmesi üzerine HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri Meclis’te toplandı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın da yer aldığı toplantıda, söz konusu gelişmeye dair değerlendirme yapıldı.

Toplantı sonrası HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’dan yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamada, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürüldüğü gün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP hakkında kapatma davası açtığı hatırlatılarak, “AKP iktidarı, kendisine bağımlı ve taraflı hale getirdiği yargıyı, siyaseti dizayn etmek için bir sopa olarak kullanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Kapatma davasının “ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbe” olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu iktidar, darbeci bir yönetim olarak tarihe adını yazdırmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi:

AKP, kapatma davası ile yargı üzerinden MHP’ye bir kongre hediyesi vermiş, savcılar siyasi talimatla hareket etmiştir.

Yaşananlar, AKP-MHP iktidar blokunun içine düştüğü derin acizliği de göstermektedir. Fikren, politik olarak ve sandıkta üstünlük sağlayamadıkları HDP’yi, şimdi yargı eliyle demokratik siyasetten tasfiye etmeyi hedeflemektedirler. Bu saldırganlıkları yaşadıkları derin korkudan kaynaklanmaktadır.

HDP, sadece bir parti değil aynı zamanda bir fikirdir. Bu fikir etrafında milyonlarca insan kenetlenmiş durumdadır. Milyonlarca insan siyasi iradesine ve geleceğine sahip çıkacaktır.

AKP-MHP iktidarı ise demokratik meşruiyetini yitirmiş, zor ve baskı aygıtlarıyla ayakta durmaya çalışmaktadır. AKP-MHP iktidarı şunu çok iyi bilmeli ki, ne yaparsa yapsın, asla boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz ve demokratik siyasetten asla taviz vermeyeceğiz, demokratik direnişimizi kararlı bir mücadeleyle sürdüreceğiz.

Tüm demokrasi güçlerini, toplumsal ve siyasal muhalefeti ve halkımızı bu siyasi darbeye, hukukun ve demokrasinin açıkça tasfiye edilmesine karşı ortak mücadeleye çağırıyoruz.

Partimizin Merkez Yürütme Kurulu’nu yarın olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Sahip olduğumuz tarihsel mücadele geleneğiyle bu karanlık süreci atlatacağız. İnançlıyız ve kararlıyız. Mutlaka, ama mutlaka kazanacağız.

Bahçeli Yargıtay’a çağrı yapmıştı

Kapatma davası açılmasının MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın hemen önceki gününe denk gelmesi dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir Yargıtay’a HDP’nin kapatılması yönünde çağrılarda bulunuyordu.

Bahçeli, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği 6-8 Ekim Kobani eylemlerine ilişkin iddianameyi temel alarak, HDP hakkında süratle kapatma davası açmasını istemişti.

MHP lideri, aksi taktirde partisi tarafından “gereğini yapacaklarını” belirtmişti.

Sancar’dan Bahçeli’nin ‘kapatma’ çağrısına yanıt

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ise şu yanıtı vermişti:

Bugün de HDP şahsında Kürt halkının iradesini, bütün ezilenlerin sözünü boğmak isteyenlere cevabımız şudur: Dönüp tarihe iyi bakın, tarihin aynasına bakmayı bilenler bizlerin bu saldırı dalgasından, bu istibdat karanlığından daha da güçlü çıkacağımızı çok iyi göreceklerdir. İktidarın küçük ortağı yine kapatma tehditlerini dolamış ağzına.

Herhalde kendilerinin yolunu açmak için tek çarelerinin olduğunu biliyorlar, o da bizi kapatmak. Ama söylüyoruz tekrar, bizi kapatma çabası onları daha küçültecek. Bizleri daha da büyütecektir. Korkmaya devam etsinler. HDP umutla, kararlılıkla inançla yürüyor. Büyüyerek bu yolu yürümeye devam edecek ve çok geç olmadan bu ülkenin yönetimine ortak olacaktır. Bunu böyle bilsinler.