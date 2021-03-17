Bir yılda 130 müzisyen intihar etti

Ankara Müzisyenler Derneği Başkanı Turan Dokgöz, “Covid-19 en başta müzik sektörünü etkiledi. Ülkede 50 bin müzisyen işsiz kaldı. Devlet nezdinde kayıt dışı olarak gözüken müzisyenler bir yıldır işsiz. Bu bir yıl içerisinde 130 müzisyen intihar ederek hayatına son verdi” dedi.

Koronavirüs salgınında getirilen kısıtlamalar, bu süreçte hayatlarını sürdürmeleri için gerekli desteği alamayan birçok müzisyenin büyük zorluklar yaşamasına neden oldu. Maddi zorluklar yaşayan müzisyenlerin bazıları enstrümanlarını satarken, bazıları ise hayatına son verdi.

Müzisyenler Derneği Başkanı Turan Dokgöz açıklamaları söyle;

“Covid-19 en başta müzik sektörünü etkiledi. Ülkede 50 bin müzisyen işsiz kaldı, evine ekmek götüremedi. Devlet nezdinde kayıt dışı olarak gözüken müzisyenler bir yıldır işsiz. Bu bir yıl içerisinde 130 müzisyen intihar ederek hayatına son verdi. Kademeli normalleşmede bile müzik sektöründe herhangi bir iyileşme görülmedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan 1000 TL ödemeleri 2 ay sonra bitecek, sonrasında ne olacağı belirsiz. Devlet büyüklerimizden müzisyenler adına kapsamlı bir çalışma bekliyoruz. Pandemi döneminde ‘Müzik Susmasın’ destek programında 32 bin müzisyen aylık 1000 TL yardım aldı, almaya da devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Ankaralı müzisyenlere büyük desteği oldu.

Kayıt dışı olarak gözüken tüm müzisyenlerin sosyal hakları, maddi ve manevi kazançlarının artırılması için devletimizden Kültür ve Turizm Bakanımızdan destek bekliyoruz.

Netice de insanların intiharları göz ardı edilemez.

Kademeli normalleşmenin şu an için müzisyenler adına herhangi bir kazanç sağlamadığı gibi sonrasında da herhangi bir kazanç sağlamayacağını düşünüyorum. Müzisyenliğin devlet nezdinde bir meslek haline getirilip kazanımlarının artırılması, maddi ve manevi olarak devlet tarafından destek verilmesini bekliyoruz.

Bu tür olayların tekrarlanmasını temenni ediyoruz. Serbest piyasada çalışan kayıt dışı müzisyenlerin sendikası yok. Müzisyen arkadaşlarımı haklarını koruyabildikleri federasyonlara ve meslek birliklerine davet ediyorum.”