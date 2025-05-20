İBB’de yeni gözaltı dalgası: 22 kişi hakkında işlem başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İBBnin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in de dahil olduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İBB soruşturmasında yeri iddialar

Soruşturma, Taner Çetin’in Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren Ekrem İmamoğlu ile olan bağlantısı ve Murat Ongun’a bağlı olarak Medya A.Ş. ile Kültür A.Ş.’de yürüttüğü faaliyetlere odaklanıyor. Çetin’in kendisine yakın şirketleri belirli ihalelere yönlendirdiği, bu ihaleler aracılığıyla rüşvet aldığı ve bu paralarla taşınır ve taşınmaz mallar edindiği öne sürüldü.

MASAK raporu dosyada

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporlarına göre, Çetin’in gerçekleştirdiği mal alımlarının ödemeleri Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den ihale alan firmalarca yapıldı. Aynı şekilde, bu şirketlerden söz konusu iştiraklerde çalışan bazı personellere de para transferleri gerçekleştiği tespit edildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında kimler var?

Taner Çetin’e yönelik suçlamaların odağında yer alan ihalelerle ilgili olarak, adrese teslim işlemler ve rüşvet trafiğinde rol aldığı değerlendirilen İBB çalışanları, şirket temsilcileri ve firma personellerinden oluşan toplam 22 kişi hakkında gözaltı, arama ve mal varlığına el koyma kararı verildi.

