İsrail’e sert uyarı: Saldırıyı durdurmazsa somut adım atarız

Gazze’de insani krizin derinleştiği bir dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “şeridin tamamını kontrol altına alacağız” açıklaması tansiyonu daha da artırdı. Aynı gün, İngiltere, Fransa ve Kanada’dan gelen sert ortak bildiri uluslararası baskının dozunu yükseltti.

Ortak bildiride, İsrail’in saldırılarının “ağır, orantısız ve uluslararası hukuku ihlal eder nitelikte” olduğu vurgulanırken, insani yardıma yönelik kısıtlamaların da kabul edilemez bulunduğu belirtildi. Üç ülke, “İsrail saldırılarını durdurmaz ve yardım erişimini sağlamazsa, somut adımlar atılacaktır” ifadesini kullandı.

Netanyahu’dan yanıt: Toprakların tamamını kontrol edeceğiz

Bu açıklamalara tepki gösteren Netanyahu ise geri adım atmayacaklarını belirtti. Telegram üzerinden yayımladığı videoda “Savaşın tüm Gazze topraklarına yayılacağını ve tam zafer elde edilene kadar süreceğini” söyledi.

Netanyahu ayrıca, “Londra, Ottawa ve Paris’teki liderler, 7 Ekim’de İsrail’e yapılan soykırım saldırısına ödül veriyor ve benzer saldırılara davetiye çıkarıyor” diyerek eleştirilere sert yanıt verdi.

Yardım konvoyları yetersiz kaldı

İsrail, Pazar akşamı 11 haftadır devam eden kuşatmanın hafifletileceğini açıklamıştı. Ancak bu açıklamadan yaklaşık 24 saat sonra Birleşmiş Milletler, yalnızca dokuz yardım kamyonunun Gazze’ye girişine izin verildiğini duyurdu. Bu sayı, savaş öncesi günlük ortalamanın yalnızca %2’sine denk geliyor.

Üç ülkenin açıklamasında İsrail’in yardım politikaları için “kesinlikle yetersiz” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, bu yaklaşımın uluslararası hukuku ihlal riski taşıdığı ve “insani yardım ilkelerine uygun şekilde” yardımların yeniden sağlanması gerektiği vurgulandı.

‘Kritik eşikteyiz’ uyarısı

Netanyahu’nun kendi kabinesinden bile yardım açılımına tepki geldi. Ancak Netanyahu, bazı müttefiklerin desteğini kaybetme riskine karşı bu adımı attığını söyledi. Kim olduklarını belirtmediği bu müttefiklerin, “kitlesel açlık görüntüleri kabul edilemez, desteğimizi çekebiliriz” dediğini aktardı.

ABD’den sessizlik, saldırılar sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta bir rehinenin serbest kalmasını sağlaması, ateşkes umutlarını artırmıştı. Ancak bölgeden ayrılmasından hemen sonra İsrail, Gazze içinde yeni bir kara operasyonu başlattı. Hafta sonu boyunca yüzlerce Filistinli hayatını kaybederken, sağlık tesisleri de hedef alındı. Gazze’de savaşın başladığı günden bu yana ölü sayısı 53.486’ya ulaştı.

İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin tamamını “savaş bölgesi” ilan etti. Defalarca yerinden edilen, açlıkla boğuşan ve sığınacak yeri kalmayan siviller, şimdi de bu bölgeden çıkarılmaya çalışılıyor.

