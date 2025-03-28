İlker Canikligil, YouTube ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Flu TV, süreci takip edeceklerini ve yayınlara devam edeceklerini duyurdu.

Sosyal Medya Paylaşımları Gözaltı Nedeni Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Flu TV’nin sahibi ve yönetmeni İlker Canikligil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Canikligil’in, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar” ifadelerini kullandığı ve bu açıklamanın halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasına konu olduğu belirtildi.

Ayrıca Canikligil’in, YouTube üzerinden yaptığı yayınlarda “alt sınıf” ifadesini kullanması ve Star Wars filmindeki “Order 66” sahnesine gönderme yapması da dosyada delil olarak değerlendirildi.

İlker Canikligil Mahkeme Kararıyla Tutuklandı

Gözaltı sürecinin ardından İlker Canikligil, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Canikligil, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Flu TV: “Morali Yerinde, Süreci Takip Ediyoruz”

Tutuklama kararının ardından Flu TV’nin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Tekrar merhaba, maalesef İlker Canikligil tutuklandı. Morali yerinde, bir noktada bu yanlışlığın farkına varılacağından bizim kadar emin. Süreçte bize ulaşan seyircilerin, takipçilerin, arkadaşlarımızın ve ailelerimizin iyi dileklerini, desteklerini ilettik, hepinize teşekkür ediyor. İyi niyetle ve berrak zihinle adli süreci takip edeceğiz. FluTV yayınlarına devam edecek. Gelişmeler oldukça haberleşmek üzere” denildi.