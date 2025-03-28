Avrupa Tepki Gösterdi

Avrupa Konseyi, Perşembe günü Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen acil oturumun ardından kabul ettiği bildirgeyle Türkiye’ye yönelik dikkat çekici bir çağrıda bulundu. Bildirgede, muhalefet partilerinden seçilmiş temsilcilerin yargılanması ve tutuklanmasının derhal sona erdirilmesi istendi.

Ekrem İmamoğlu ve Abdullah Zeydan İçin Serbest Bırakılma Talebi

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından yayımlanan bildirgede, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın isimleri açık biçimde zikredildi. Kongre, bu iki belediye başkanının “derhal serbest bırakılması” çağrısında bulundu.

Bildirgede, yerel seçimlerde halkın demokratik iradesiyle seçilen yöneticilere karşı açılan davaların, yalnızca birey haklarını değil, demokratik sistemin bütününü tehdit ettiği ifade edildi.

Kayyum Uygulaması Sert Şekilde Eleştirildi

Avrupa Konseyi acil oturumunda, Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan kayyum atamaları da gündeme getirildi. Bildirgede, seçimle gelen belediye başkanlarının yerine hükümet tarafından atama yapılmasının, “demokrasinin özüyle bağdaşmadığı” vurgulandı.

Kongre üyeleri, Türkiye’deki uygulamaların yalnızca yerel demokrasiye zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda çoğulculuk ilkesinin de altını oyduğunu belirtti. Bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Demokratik olarak seçilmiş yerel yöneticilerin görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması, demokratik temsilin temeline zarar vermekte ve vatandaşların iradesini yok saymaktadır.”

Demokratik Değerlerden Uzaklaşma Uyarısı

Avrupa Konseyi, bildirgesinde Türkiye’ye yönelik demokratik değerlerden uzaklaşma uyarısında da bulundu. Kongre, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na atıfta bulunarak, Türkiye’nin bu sözleşmelere taraf bir ülke olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini hatırlattı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’de artan yargı müdahaleleri, basın özgürlüğüne yönelik baskılar ve muhalefet partilerine karşı yürütülen soruşturmaların, “çoğulcu demokrasiyi tehdit eden yapısal sorunlar” olarak ele alındığı belirtildi.

Avrupa Konseyinden Hükümete Açık Mesaj: Hukuka ve Demokrasiye Geri Dönün

Avrupa Konseyi’nin yayımladığı bildirge, Türkiye’ye açık bir çağrı niteliği taşıyor. Bildirgeye göre, demokratik seçimlerle işbaşına gelen isimlerin görevden alınması veya tutuklanması, yalnızca bireysel mağduriyet doğurmuyor; aynı zamanda uluslararası düzeyde Türkiye’nin demokratik meşruiyetini tartışmalı hale getiriyor.

Avrupa Konseyi, Türkiye’den beklediği adımları şu şekilde özetledi:

• Tutuklu seçilmiş belediye başkanlarının serbest bırakılması,

• Kayyum uygulamasına son verilmesi,

• Yerel yönetimlerin özerkliğine saygı gösterilmesi,

• Muhalefet temsilcilerine yönelik yargı süreçlerinin durdurulması.