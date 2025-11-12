En Son HaberlerGündemTürkiye

İstanbul’da doğalgaz patlaması

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir binada doğalgaz patlaması oldu. Patlama kentin birçok noktasından duyuldu

NationalTurk NL12/11/2025
3 Bir dakikadan az
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir binada doğalgaz patlaması oldu. Patlama kentin birçok noktasından duyuldu

Kağıthane’de binada doğalgaz patlaması

İstanbul‘un Kağıthane İlçesi’ne bağlı Yahya Kemal Mahallesi’nde bu akşam bir binada doğalgaz patlaması oldu. Kentin birçok noktasında duyulan patlamanın ardından çok sayıda itfaiye ve polis olay yerine sevk edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane’deki patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu belirterek, bir kişinin yaralandığını açıkladı..

Patlama sonrası sokaktaki araçlar büyük hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bağlantılar
NationalTurk NL12/11/2025
3 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu