İstanbul’da doğalgaz patlaması

Kağıthane’de binada doğalgaz patlaması

İstanbul‘un Kağıthane İlçesi’ne bağlı Yahya Kemal Mahallesi’nde bu akşam bir binada doğalgaz patlaması oldu. Kentin birçok noktasında duyulan patlamanın ardından çok sayıda itfaiye ve polis olay yerine sevk edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane’deki patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu belirterek, bir kişinin yaralandığını açıkladı..

Patlama sonrası sokaktaki araçlar büyük hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.