İstanbul’da simide zam!

İstanbul’da simide yüzde 25 zam

Yeni yıl öncesi birçok ürüne zam gelirken simit de bu zamdan nasibini aldı.

İstanbul ve Ankara‘da bazı fırın ve tezgahlarda simit 20 TL yerine 25 TL’den satılmaya başlandı. Böylece simide yüzde 25 zam gelmiş oldu.

Resmi olarak açıklanana göre simidin 15 TL’den satılması gerekiyor.

İzmir’de ise simit, 1 Ocak 2026’dan itibaren 15 TL yerine 20 TL’den satılmaya başlanacak.