Özgür Özel’e uçakta büyük ilgi!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bindiği tarifeli uçakta çok sayıda yolcunun fotoğraf isteğini kırmadı
Özgür Özel, ekonomide uçtu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara ile İstanbul arasında mekik dokurken sık sık uçak yolculuğu yapıyor.
Özel son olarak bindiği tarifeli uçakta yolcuların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Uçakta business yerine ekonomi sınıfında vatandaşlarla yolculuk yapan CHP Genel Başkanı alkışlarla karşılandı.
Ardından yolculuk esnasında çok sayıda yolcu Özel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Özgür Özel bazı fotoğrafları selfie olarak kendisi çekti.
Özel’in korumaları ise uçağın ön bölümünde yolculuk yaptı.