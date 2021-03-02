Koronavirüs yeni kararlar neler? Hangi şehirlerde kısıtlamalar kaldırıldı?

Merakla beklenen kabine toplantısı 1 Mart’ta yapıldı. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durumla ilgili sunum yaptı. Ardından vaka sayılarına göre kısıtlamalarla ilgili kararlar verildi. Milyonlarca kişi hangi illerde hangi yasakların kaldırıldığını araştırıyor. 65 yaş sokağa çıkma yasağı bitti mi?

Koronavirüs yeni kararlar neler?

Kasım ve aralık aylarında alınan kısıtlama kararlarının ardından pek çok kişi hangi ilde hangi yasakların kaldırıldığını araştırıyor. Kısıtlamalarla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.

81 ilde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Düşük ve orta risk grubundan yer alan illerde cumartesi ve pazar günleri hafta içi olduğu gibi yalnızca 21.00-05.00 arasında kısıtlama uygulanacak.

Yüksek ve çok riskli illerde sokağa çıkma yasağı yalnızca pazar günleri uygulanacak. Cuma akşamları 21.00’de başlayan kısıtlama cumartesi 05.00’te sona erecek. Söz konusu illerde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında kısıtlama olmayacak. Cumartesi akşamları 21.00’de başlayacak yasak ise pazartesi sabahları 05.00’te sona erecek.

65 yaş yasakları kaldırıldı mı?

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları düşük ve orta risk grubundaki illerde kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi 10.00-14.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Aynı illerde hafta içi 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca işyeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.

Düşük ve orta riskli illerde halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8m² alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

Yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8m² alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

Yüz yüze eğitim hangi illerde başladı?

Ayrıca tüm illerde 2 Mart Salı günü ilkokul, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde, tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek. Bu illerde yüz yüze eğitime, okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde başlanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerdeki yüz yüze eğitime geçiş süreci ise okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacak.

Liselerdeki sınavlar, 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon