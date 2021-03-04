Finlandiya’da korona testini köpekler yapıyor

Koku alma yetenekleri sayesinde pek çok hastalığın tespitinde kullanılan köpekler, koronavirüs salgınında da testler konusunda büyük bir iş başardı. Finlandiya’da eylül ayının başından bu yana havalimanlarında özel eğitimli köpekler yolcuların hasta olup olmadığını kontrol ediyor. Bu yöntemin doğruluk payı ise yüzde 95 ile yüzde 100 arasında. Köpekler koronavirüsü nasıl tespit edebiliyor?

Köpekler koronavirüsü nasıl tespit edebiliyor?

Köpeklerin koronavirüsü nasıl tespit ettiği ise merak konusu. Uzun yıllardır şeker, sıtma, kanser ve Parkinson gibi hastalıkları tespit edebiliyor. Test yaptırmak isteyenler özel bir bez ile boyunlarını siliyor. Bu bez bir kavanoza konuluyor. Köpekler bezleri kokluyor. Testi pozitif olan kişinin kavanozunu iterek eğitimcilerine gösteriyor.