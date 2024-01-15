Osmanlı’da Gayrimüslimlerin askerlik gerçekleri!

Vehbi Koç’un yeniden dolaşıma sokulan “Gayrimüslimler Osmanlı’da askerlik yapmıyordu” videosu üzerine!

11 Ağustos 1909’da Takvim-i Vekayi’de yayımlanan bir kanunla din ve ırk ayrımı yapılmaksızın tüm Osmanlı Vatandaşları askere alınmaya başladı.

Sadece 1. Dünya Savaşı’ndan örnek vereyim!

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Mithat Atabay’ın araştırmasına göre Çanakkale Cephesinde Ermeni, Rum, Yahudi ve diğer Gayrimüslim unsurlardan toplam 558 şehidimiz var.

Albay Adnan Ataç’ın, ‘20. Yüzyılda Şehit Olan Türk Sağlık Subayları’ adlı kitabında, Çanakkale’de şehit olan 215 doktorun 82’sinin Gayrimüslim olduğunu resmi belgelere dayandırarak kayda geçirir.

İsrail 2. Başbakanı Moşe Şaret 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusunda askerdi asker!

Moşe Şaret hakkında uzun bir yazım var NationalTurk sitesinde, merak eden varsa okuyabilir.

Metin Yılmaz: İsrail Başbakanı Moşe Şaret Çanakkale Gazisidir

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin mimarlarından biride bir Ermeni’dir, Topçu Yüzbaşı Sarkis Torosyan.

18 Mart 1915 günü görev yaptığı Rumeli Hamidiye Tabyası’nda savaştı ve ağır yaralanmadan önce düşman donanmasına ağır kayıplar verdiriyor ve Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından ödüllendirilmesine rağmen Kayseri’de ailesinin Suriye’ye tehcire gönderilmesine isyan ediyor ve bu kahraman subay Suriye’de ailesinin sağ kalanlarını bulduktan sonra Arap isyanlarına destek vermesi onu bir anda hain yapıyor. Bu nedenle olsa gerek Çanakkale’nin bu kahramanından bahsedilmiyor.

Yüzbaşı Sarkis Torosyan hakkında Prof. Dr. Ayhan Aktar’ın yazdığı kitabı herkes okumalı.

Neden bahsediyorsunuz?

Osmanlı Gayrimüslimlere askere gel demişler ve gelip yapmışlar!

Peki, çok övünülen Yeniçeriler kimlerin çocuklarından oluşuyordu?

O küçük çocukları küçükken ailelerinden koparmak insanı ve vicdanimidir, Gayrimüslim anne babalar acaba o evlatlarını ölünceye kadar unutabilmişler midir?

Yeniçeri Ocağının kurulduğu 1362’den kaldırıldığı 1826’ya kadar 464 yıl boyunca Osmanlı Ordusu Gayrimüslim çocuklarından oluşuyordu ve Osmanlı’nın en büyük zaferlerini onlar getirdi, en geniş sınırlara onlar ulaştırdı.

Gayrimüslimler daha nasıl fedakarlık yapacaktı?

Gayrimüslimler malları mülklerini çalışarak edinmişler, üstelik Osmanlı’da cizye denilen vergi sistemi ile mali olarak Osmanlı’nın yüz yıllarca ayakta kalmasını sağlamışlar, ülkenin finansal ve ticaret sektöründe bel kemiği olmuşlar, Osmanlı’nın döneminde modern bir devlet olmasında en büyük pay onlarındır.

Gayrimüslimlere sitem değil, teşekkür ve özür borcumuz var!

Şimdi sorum şu!

Hayatta olmayan Vehbi Koç’un 40 yıl önce söylediklerini hangi maksatla tekrar yayınlıyorlar?

Yok Gayrimüslimlere gözdağı içinse ülkede Gayrimüslim mi bıraktılar, kime veriliyor bu mesaj?

Daha bir kaç ay önce bir Rum dostumun oğlu Amasya’da askerlik yaptı.

1993’te Isparta’da Acemi Birliğimde asker arkadaşlarımdan biri Hataylı bir Hristiyandı.

Gayrimüslimler askerlikten kaçmaz, heps ide yaptı, yiyorsa siyasilerin çürük ve bedelli oğullarını yazın, sonradan zengin olan türedilerin oğullarını yazın!

Cumhuriyet Döneminde, 1941’de yürürlüğe giren Gayrimüslimlere karşı “Yirmi Kur’a Nafıa Askerleri” yasasını hiç yazmayayım, hiç yazmayayım yüzüm kızarıyor çünkü.

Gayrimüslimleri hedef yapmaktan vazgeçin!

Metin Yılmaz – NationalTurk

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