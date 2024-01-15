Mustafa Destici özerklik istediği paylaşımı sildi!

25 muhalif parti ve örgütü ‘terörist’ diyerek hedef gösteren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici özerklik istediği tweeti ortaya çıkınca paylaşımını anında sildi!

Cumhur İttifakı’nın küçük ortaklarından Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici özerklik istediği 2012 tarihli tweet dolaşıma girince söz konusu paylaşımını apar topar sildi.

Kuzey Irak’ta şehit olan askerlerin ardından yaptığı paylaşımda Cumhur İttifakı dışındaki 25 parti ve örgütü hedef gösteren bir paylaşım yapan Destici sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Bunun üzerine FETÖ’ye yönelik güzellemeleri sosyal medyada dolaşıma giren Destici’nin daha sonra Kürt sorunu ile ilgili yaptığı bir paylaşım da X’te gündem oldu.

Destici’nin hesabından atılan 2012 tarihli paylaşımda, “Analar, babalar ağlamasın diye özerkliği kabul edebiliriz (Onun için Oslo’yla, Apo’yla ve Kandil’le görüşmeye devam)” ifadelerinin kullanıldığı görülüyordu.

Destici, sosyal medyada yayılan bu paylaşımını, gündeme gelmesinin ardından hızla sildi.

Mustafa Destici özerklik paylaşımı şöyle;

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