Otel yangınında gözaltına alınanlar, sağlık kontrolüne getirildi

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Şahıslar araçtan indirilmeden, minibüse doktor getirilerek sağlık kontrolleri yapıldı.

Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolü için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’de

Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolü için jandarma eşliğinde Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Minibüsten indirilmeyen şahıslar için araca doktor getirildi. Şahısların rutin sağlık kontrolü, araçta doktor tarafından yapıldı.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki gün sabaha karşı Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Yaver, otelin mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz ile elektrikçi Hüseyin Özer’in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesi’ne sevk edilecek. Bu arada zanlılardan bazılarının sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.

Başsavcı Cansever ve beraberindeki heyet, Grand Kartal Otel’de inceleme yaptı

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever ve Ankara’dan gelen beraberindeki heyet, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yangın çıkan otelde incelemelerde bulundu.

Başsavcı Cansever ve beraberindeki heyet, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel’in bulunduğu alana geldi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı alandan otele giriş yapan heyet, bir süre burada inceleme yaptı.

Heyete, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Dörtdivan Kaymakamı Tugay Cantürk ve Seben Kaymakamı Mustafa Şeker eşlik etti.

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